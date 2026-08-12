ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

PPP de R$ 2,1 bilhões para escolas começa a ganhar escala em São Paulo

Programa prevê 33 unidades em 29 municípios, mais de 34 mil vagas e transfere à iniciativa privada a construção, manutenção e serviços não pedagógicos por 25 anos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 12 ago 2026, 16h24
Pátio externo de um edifício moderno com fachada cinza perfurada, bancos de concreto e laranjas, e um palco circular. Pessoas caminham ao fundo, sob céu nublado
Escola Estadual Isaac Newton, em Araras (Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)
Continua após publicidade
PPP de R$ 2,1 bilhões para escolas começa a ganhar escala em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

O programa de PPPs para a construção e manutenção de escolas públicas de São Paulo começa a ganhar corpo. Com a entrega de duas novas unidades em Limeira e Araras, na última sexta-feira, 7, o estado chegou a cinco escolas inauguradas pelo novo modelo.

A conta é bem maior. A PPP Novas Escolas prevê 33 unidades em 29 municípios, com capacidade para mais de 34 mil alunos e investimentos de R$ 2,1 bilhões ao longo dos 25 anos de concessão.

O desenho transfere à iniciativa privada não apenas a construção dos prédios, mas também sua manutenção e a prestação de serviços não pedagógicos. A ideia é evitar que diretores e a própria Secretaria da Educação gastem energia com problemas de infraestrutura e permitir que o estado concentre esforços no ensino.

A parte pedagógica continua integralmente nas mãos do governo. Já a conservação dos prédios e o cumprimento das obrigações previstas nos contratos ficam sujeitos à fiscalização da Arsesp.

Siga
Continua após a publicidade

As unidades de Limeira e Araras se juntam às escolas entregues neste ano em Aguaí, São José dos Campos e Atibaia. Só a nova escola de Limeira tem capacidade para cerca de 1,3 mil alunos em período integral, com 35 salas climatizadas, ginásio, centro de mídias e refeitório. Na cidade de Limeira, a Escola Estadual Jardim Lagoa Nova foi inaugurada em cerimônia com a presença do secretário da Educação, Renato Feder, do secretário-executivo da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), Thiago Nunes, o diretor da Arsesp, Thiago Magalhães, e do presidente do conselho da SP+ Escolas, Felipe Mahana.

O programa foi dividido nos lotes Leste e Oeste e é uma das apostas do governo paulista para levar o modelo de concessões, tradicionalmente associado a rodovias, saneamento e transportes, também para a infraestrutura social.

Publicidade
TAGS:
Educação
Radar Econômico
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).