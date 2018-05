Postos vão vender gasolina com até 40% de desconto na quinta-feira

Postos de gasolina de vários Estados vão vender o combustível com até 40% de desconto na quinta-feira, 24. No Distrito Federal, três postos da rede Jarjour vão vender gasolina a 2,98 reais o litro – uma redução de 36% em relação ao valor atual da bomba (4,61). O porcentual corresponde à quantidade de tributos embutidos no preço da gasolina.

A redução de preço faz parte da 10ª edição do Dia da Liberdade de Impostos, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem em 15 Estados e Distrito Federal. O objetivo da ação é chamar a atenção para a alta carga tributária brasileira em relação à qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.

Nos postos de Brasília, cada posto participante venderá 10.000 litros de gasolina com desconto. Cada motorista poderá comprar 20 litros de gasolina no máximo e o pagamento deverá ser feito em dinheiro. A recomendação é chegar cedo, pois costuma haver filas.

O presidente da CDL Jovem DF, Raphael Paganini, diz que não há sonegação dos impostos, que serão pagos pelos empresários, apenas não serão repassados para os clientes.

Mas não são apenas postos de gasolina que participarão do Dia da Liberdade de Impostos. Supermercados, drogarias, shoppings centers, padarias, restaurantes e concessionárias de veículos vão aderir ao evento e oferecer descontos de até 70% em seus preços. O protesto acontecerá em estabelecimentos do Amapá, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima, Paraíba, Goiás, Amazonas, Pernambuco, Ceará, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, além do Distrito Federal.

Em Brasília, quatro shoppings aderiram ao movimento. Em Belo Horizonte, são mais de 100 estabelecimentos envolvidos, entre drogarias, sapatarias, óticas, padarias, pet shops, papelarias e lojas de material de construção.

No Terraço Shopping de Brasília, a unidade Jin Jin vai vender o yakisoba tradicional por 12,8 reais – redução de 32% em relação ao preço original (18 reais).

Em São Paulo, aderiram ao Dia de Liberdade de Impostos estabelecimentos da Baixa Santista e shoppings de Taubaté, Itaquaquecetuba e Bragança Paulista.