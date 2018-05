SP começa a ter um pouco de normalidade, diz Márcio França sobre postos

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), afirmou em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira que três refinarias de petróleo do estado de São Paulo estão abertas. Segundo ele, haverá combustível nos postos com bandeira Ipiranga e Shell. “Com a retomada do abastecimento nos postos de São Paulo, em breve haverá gasolina para todos os veículos”, disse.

Segundo ele, a situação de abastecimento de postos de gasolina está mais favorável nesta terça-feira. “Estamos caminhando para começar a ter uma vida normal.”

França afirmou que o governo priorizou o abastecimento de automóveis do estado, da prefeitura e de hospitais. Em seguida, vieram os veículos particulares, que começam a ser abastecidos. Ainda não há prazo para a normalização do abastecimento de comida no Ceasgep.

Segundo França, na sexta-feira havia cerca de 15 mil caminhoneiros parados nas estradas de São Paulo. “Hoje, há menos de 10% disso”, declarou. Ainda não houve acordo com os manifestantes estacionados na Rodovia Régis Bittencourt, de acordo com o governador, pois as demandas envolvem movimentos de outros estados.

França disse que ligou para o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, para saber o preço final do diesel e sobre que valor seria aplicado o desconto de 0,46 centavos da Petrobras. Como Guardia estava em audiência no Senado, ficaram de conversar depois. “É um cálculo muito completo e varia de estado para estado.”

O governador afirmou ainda que pretende conversar ainda hoje com o presidente Michel Temer sobre as reivindicações dos caminhoneiros de São Paulo.