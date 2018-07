Os postos de combustível das unidades do Extra de todo o Brasil podem ter desconto de até R$ 0,30 por litro de gasolina, dependendo do resultado do jogo do Brasil contra a Bélgica desta sexta (6) na Copa do Mundo.

O hipermercado promete R$ 0,10 de desconto por litro a cada gol marcado pelo Brasil, com limite de R$ 0,30. Para isso, é preciso baixar o aplicativo para smartphone da rede e ativar o desconto, que só entra em vigor no sábado (7).

A mesma promoção também valeu para a vitória do Brasil contra o México por 2 a 0, quando os clientes tiveram R$ 0,20 de desconto.