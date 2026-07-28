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Posso sacar o dinheiro? Confira oito respostas sobre a distribuição de lucros do FGTS

Conselho Curador aprovou o repasse de R$ 13 bilhões para trabalhadores com saldo no fundo; entenda quem tem direito e como funciona o pagamento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 15h43 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h47
Aplicativo Caixa Econômica Federal- FGTS no celular
A distribuição do lucro acrescentará 1,87% ao saldo das contas (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira, 28, a distribuição de R$ 13,04 bilhões do lucro obtido pelo fundo em 2025. O valor será dividido entre cerca de 138,2 milhões de trabalhadores que tinham saldo em contas do FGTS em 31 de dezembro de 2025.

Este dinheiro se soma ao saldo do fundo, ou seja, só pode ser movimentado em casos de autorizações legais de movimentação do FGTS, como para pagamento da casa própria, aposentadoria ou saque-aniversário. Tire suas dúvidas sobre a distribuição dos lucros: 

Quem tem direito ao lucro do FGTS?

Receberão o crédito os trabalhadores que possuíam saldo em contas vinculadas do FGTS — ativas ou inativas — em 31 de dezembro de 2025. O depósito será automático, sem necessidade de fazer qualquer solicitação.

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Quanto e quando será pago?

O valor varia para cada trabalhador. A distribuição será proporcional ao saldo existente em cada conta no fim de 2025. Ao todo, serão distribuídos R$ 13,04 bilhões, o equivalente a 89% do lucro de R$ 14,65 bilhões obtido pelo FGTS no ano passado. A Caixa Econômica Federal fará os depósitos nas contas vinculadas do FGTS até 31 de agosto. Após o crédito, o valor passará a integrar o saldo da conta do trabalhador.

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Posso sacar o dinheiro assim que ele cair na conta?

Não. O crédito segue as mesmas regras do saldo do FGTS e só poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, doenças graves e outras modalidades autorizadas.

Em quais situações é possível sacar o FGTS?

O valor distribuído seguirá as mesmas regras do saldo já existente no FGTS. Isso significa que o dinheiro só poderá ser movimentado nas hipóteses previstas em lei. As principais são:

  • demissão sem justa causa;
  • aposentadoria;
  • compra da casa própria;
  • saque-aniversário, para quem aderiu à modalidade;
  • doenças graves do trabalhador ou de seus dependentes;
  • término de contrato por prazo determinado;
  • falecimento do trabalhador, quando os valores podem ser sacados pelos dependentes ou herdeiros;
  • permanência da conta sem depósitos por período previsto na legislação;
  • situações de calamidade pública reconhecidas pelo governo.
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Fora dessas hipóteses, o valor permanecerá na conta do FGTS, rendendo normalmente até que o trabalhador tenha direito ao saque.

Quanto o saldo do FGTS vai render?

A distribuição do lucro acrescentará 1,87% ao saldo das contas. Com isso, o rendimento total do FGTS em 2025 chegará a 6,90%, considerando a Taxa Referencial (TR), os juros de 3% ao ano e a parcela do lucro distribuída.

O rendimento ficou acima da inflação?

Sim. Segundo o governo, o rendimento total do FGTS em 2025 alcançou 6,90%, acima da inflação de 4,26% medida pelo IPCA. A remuneração superior ao índice inflacionário atende à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabeleceu o IPCA como referência mínima para a correção das contas do fundo.

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Por que nem todo o lucro foi distribuído?

O Conselho Curador decidiu repassar 89% do lucro e manter os 11% restantes como reserva. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a parcela preservada poderá ser utilizada para garantir a rentabilidade mínima das contas em anos em que o rendimento do FGTS fique abaixo da inflação. Representantes dos empregadores também defenderam a manutenção desses recursos para preservar a capacidade do fundo de financiar projetos de habitação, saneamento básico e infraestrutura.

Como consultar o valor?

Após o depósito, o trabalhador poderá verificar o crédito por meio do aplicativo do FGTS, no site da Caixa Econômica Federal ou em uma agência do banco. O valor aparecerá automaticamente no saldo da conta vinculada.

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