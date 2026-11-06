Portobello renegocia mais de R$ 1 bilhão e afasta risco de efeito dominó
Classificada pela Fitch em inadimplência restrita, fabricante afirma que nenhum credor notificou vencimento antecipado de dívidas
Classificada pela Fitch em inadimplência restrita, a fabricante de revestimentos cerâmicos Portobello renegocia mais de 1 bilhão de reais em dívidas. Questionada por VEJA, a companhia diz que nenhum credor notificou o vencimento antecipado de dívidas e que aditivos aos contratos afastam o risco de cobranças em cascata.