Com uma dívida total de 1,3 bilhão de reais, a fabricante de revestimentos cerâmicos Portobello negocia com credores formas de reduzir seu endividamento. Na teleconferência de resultados realizada nesta segunda-feira 16, a companhia informou que as conversas focam compromissos que somam 1 bilhão de reais. Os bancos respondem por 550 milhões desse montante e serão procurados para renegociar as condições de pagamento. O objetivo da empresa é alongar o prazo médio da dívida bancária dos atuais 2,4 anos para 4,9 anos, além de reduzir seu custo médio, que hoje equivale a CDI + 0,9%, para CDI -0,8%.

Outros 450 milhões de reais em dívidas devem ser convertidos em ações, mediante uma operação de capitalização liderada pelos controladores. Atualmente, 58% de seu capital pertence às famílias Gomes, Gutierrez, Rebello e Brennand. Na teleconferência, a Portobello informou que a conversão das ações ainda precisa ser aprovada pela assembleia de acionistas. A companhia pretende concluir a renegociação com os bancos nos próximos dias para, em seguida, convocar a assembleia que tratará da capitalização.

A Portobello reportou um prejuízo líquido acumulado de janeiro a setembro de 257 milhões de reais. A cifra é 158% maior que as perdas de 99,8 milhões de reais do mesmo período do ano passado. Outro dado que preocupa os credores é a queima de caixa. Ao longo deste ano, a fabricante de cerâmica reduziu seu caixa em 39,3 milhões de reais, passando de 171,3 milhões de reais no início de 2026 para 131,2 milhões em setembro.