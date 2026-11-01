ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Portfel, do Grupo Primo, inaugura escritório em Belo Horizonte

Com R$ 22 bilhões sob consultoria, companhia aposta em lideranças locais para expandir operações

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 04h44 | Atualizado em 3 nov 2026, 17h18
Quatro pessoas, três homens e uma mulher, sorriem para a câmera em frente a um painel azul-marinho com o logo PORTFEL em Minas Gerais e contornos de paisagens. O homem à esquerda veste terno azul-marinho e camisa branca. A mulher, ao centro-esquerda, usa um macacão tomara que caia preto. O homem ao centro-direita veste jaqueta bege, camiseta azul e calça escura. O homem à direita veste terno azul-marinho e camisa branca
Fundada em 2019 e incorporada ao Grupo Primo em 2022, a Portfel atua no modelo fee-based (Portfel/Reprodução)
Continua após publicidade
Portfel, do Grupo Primo, inaugura escritório em Belo Horizonte Priorize VEJA no Google

A Portfel, consultoria financeira do Grupo Primo, inaugurou em setembro um escritório em Belo Horizonte, como parte de sua estratégia de expansão regional. Localizada no bairro Funcionários, na região da Savassi, a nova unidade reforça a presença da companhia em Minas Gerais, onde já mantém uma operação em Juiz de Fora.

Com 22 bilhões de reais sob consultoria, mais de 25 mil clientes e 750 consultores distribuídos pelo país, a empresa aposta no fortalecimento de estruturas locais para sustentar seu crescimento. A operação mineira será liderada por Laís Araujo, sócia do Grupo Primo e profissional certificada CFP (Certified Financial Planner).

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Laís tem uma trajetória profissional ligada a Minas Gerais, onde viveu por cerca de 15 anos. Formada em Relações Internacionais pela PUC Minas, a executiva também acumula experiência em projetos no Brasil, na China, em Moçambique e em Omã.

A ampliação de suas responsabilidades ocorre após os resultados obtidos à frente da unidade de Vitória, que lidera desde 2024. Sob sua gestão, a operação capixaba mais do que dobrou de tamanho, movimento que levou à ampliação do escritório. Agora, ela acumula a liderança da regional mineira com a de outras unidades da companhia.

Siga
Continua após a publicidade

Além da expansão dos negócios, Laís também participa de iniciativas internas voltadas ao desenvolvimento profissional, como uma mentoria para incentivar a presença feminina no setor financeiro.

“Minas Gerais é um mercado importante para a Portfel e faz parte da minha trajetória. Em Belo Horizonte, o novo escritório nos dá mais estrutura para apoiar os consultores e desenvolver a regional. Nosso foco é fortalecer o time e avançar no estado, com atenção às oportunidades e às particularidades do mercado mineiro”, afirma a executiva.

Continua após a publicidade

A regionalização faz parte de um movimento mais amplo da consultoria para ampliar sua presença nacional sem perder a proximidade com clientes e profissionais. Segundo Lui Duran, CEO da Portfel, o objetivo é combinar a estrutura da companhia com lideranças que conheçam as características de cada mercado.

“Ganhar escala nacional exige fortalecer também nossas estruturas locais. Com a regionalização, podemos crescer com lideranças próximas de cada mercado, apoiadas pelos recursos da Portfel em todo o país. Queremos ampliar nossa presença e preservar a qualidade do atendimento e a proximidade com os clientes à medida que a companhia cresce”, afirma.

Continua após a publicidade

Além das unidades mineiras, em Belo Horizonte e Juiz de Fora, a Portfel mantém escritórios no Leblon, no Rio de Janeiro, na região da Avenida Juscelino Kubitschek e em Alphaville, em São Paulo, além de Vitória, Curitiba, Porto Alegre e Caxias do Sul.

Fundada em 2019 e incorporada ao Grupo Primo em 2022, a Portfel atua no modelo fee-based, em que a remuneração da consultoria está vinculada a uma taxa pelos serviços prestados, e não à comissão sobre produtos financeiros distribuídos. Eleita pela XP a melhor consultoria do país na categoria Wealth Service por três anos consecutivos, a empresa também oferece soluções de gestão patrimonial e serviços corporativos.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Economia
investimento
Mercado financeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).