Portfel, do Grupo Primo, inaugura escritório em Belo Horizonte

A Portfel, consultoria financeira do Grupo Primo, inaugurou em setembro um escritório em Belo Horizonte, como parte de sua estratégia de expansão regional. Localizada no bairro Funcionários, na região da Savassi, a nova unidade reforça a presença da companhia em Minas Gerais, onde já mantém uma operação em Juiz de Fora.

Com 22 bilhões de reais sob consultoria, mais de 25 mil clientes e 750 consultores distribuídos pelo país, a empresa aposta no fortalecimento de estruturas locais para sustentar seu crescimento. A operação mineira será liderada por Laís Araujo, sócia do Grupo Primo e profissional certificada CFP (Certified Financial Planner).

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Laís tem uma trajetória profissional ligada a Minas Gerais, onde viveu por cerca de 15 anos. Formada em Relações Internacionais pela PUC Minas, a executiva também acumula experiência em projetos no Brasil, na China, em Moçambique e em Omã.

A ampliação de suas responsabilidades ocorre após os resultados obtidos à frente da unidade de Vitória, que lidera desde 2024. Sob sua gestão, a operação capixaba mais do que dobrou de tamanho, movimento que levou à ampliação do escritório. Agora, ela acumula a liderança da regional mineira com a de outras unidades da companhia.

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Além da expansão dos negócios, Laís também participa de iniciativas internas voltadas ao desenvolvimento profissional, como uma mentoria para incentivar a presença feminina no setor financeiro.

“Minas Gerais é um mercado importante para a Portfel e faz parte da minha trajetória. Em Belo Horizonte, o novo escritório nos dá mais estrutura para apoiar os consultores e desenvolver a regional. Nosso foco é fortalecer o time e avançar no estado, com atenção às oportunidades e às particularidades do mercado mineiro”, afirma a executiva.

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A regionalização faz parte de um movimento mais amplo da consultoria para ampliar sua presença nacional sem perder a proximidade com clientes e profissionais. Segundo Lui Duran, CEO da Portfel, o objetivo é combinar a estrutura da companhia com lideranças que conheçam as características de cada mercado.

“Ganhar escala nacional exige fortalecer também nossas estruturas locais. Com a regionalização, podemos crescer com lideranças próximas de cada mercado, apoiadas pelos recursos da Portfel em todo o país. Queremos ampliar nossa presença e preservar a qualidade do atendimento e a proximidade com os clientes à medida que a companhia cresce”, afirma.

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Além das unidades mineiras, em Belo Horizonte e Juiz de Fora, a Portfel mantém escritórios no Leblon, no Rio de Janeiro, na região da Avenida Juscelino Kubitschek e em Alphaville, em São Paulo, além de Vitória, Curitiba, Porto Alegre e Caxias do Sul.

Fundada em 2019 e incorporada ao Grupo Primo em 2022, a Portfel atua no modelo fee-based, em que a remuneração da consultoria está vinculada a uma taxa pelos serviços prestados, e não à comissão sobre produtos financeiros distribuídos. Eleita pela XP a melhor consultoria do país na categoria Wealth Service por três anos consecutivos, a empresa também oferece soluções de gestão patrimonial e serviços corporativos.