Prévia da inflação em alta não altera perspectiva de corte da Selic

O IPCA-15, índice que mede a prévia da inflação, registrou um aumento de 0,28% em agosto, demonstrando aceleração em relação a julho, quando recuou 0,07%. Com isso, o índice acumula uma elevação de 4,24% ao longo de 12 meses, superando a meta de 3% estipulada pelo Banco Central, que permite uma variação de até 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Apesar do avanço, o mercado segue confiante para a continuidade no ciclo de redução dos juros.

A alta acontece depois que o Banco Central iniciou um ciclo de redução da taxa de juros, diminuindo a Selic em 50 pontos percentuais, de 13,75% para 13,25%. Apesar desse novo repique, o mercado não considera um risco potencial para a inflação, que vinha desacelerando nos últimos meses. “Grande parte das surpresas se concentraram em itens de alta volatilidade e a composição segue saudável. Dito isso, esse cenário não contribui para o Copom acelerar o ritmo de corte de juros”, comentam Marco Caruso e Igor Cadilhac, analistas do PicPay.

O economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, analisa de forma otimista os recentes dados do IPCA-15. Segundo ele, o índice mostra sinais relevantes de um panorama controlado: houve desaceleração nos preços de serviços (5,37%) e serviços subjacentes (5,40%) no acumulado de 12 meses. Além disso, a média dos núcleos de inflação diminuiu, passando de 5,54% em julho para 5,29% em agosto. A média móvel mensal de três meses, após ajustes sazonais e anualização, também registrou desaceleração entre julho e agosto. Embora o índice de difusão tenha apresentado um leve crescimento, Sung considera que não há razão para alarme. “Apesar do IPCA-15 crescer acima do esperado, ele não altera o nosso cenário. Os últimos dados vêm mostrando um cenário mais benigno para a inflação brasileira”, diz. “Além disso, o boletim Focus continua mostrando estabilidade das expectativas de inflação. Mesmo com a leve alta na última semana para 2023, as expectativas para os próximos anos seguem inalteradas”.

Apesar do otimismo do mercado, em conversa com a revista VEJA, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, sublinhou a necessidade de cautela. “A batalha contra a inflação ainda não está vencida. Parte dela permanece consideravelmente acima do objetivo. Embora o setor de serviços mostre sinais positivos, ainda não está no nível desejado. Este cenário implica a necessidade de manter taxas de juros em patamares mais elevados. O grau desse ajuste vai depender da evolução da economia”.

De acordo com Rodrigo Correa, estrategista-chefe e sócio da Nomos, é provável que “o menor patamar da inflação já tenha ficado para trás”, e a primeira razão para essa afirmação é estatística. Em 2022, tivemos três meses consecutivos de deflação no IPCA — julho, agosto e setembro —, uma consequência da redução na tributação de combustíveis, uma decisão presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Como o indicador é frequentemente analisado em uma base de 12 meses, a remoção desses valores negativos faria o IPCA aumentar em base anual, mesmo que a inflação estivesse estagnada. “O efeito desse movimento é evidente no IPCA-15, que mostrou um declínio de 0,73% em agosto de 2022, mas aumentou para 0,28% agora, representando uma significativa elevação acumulada de 1,01% de julho a agosto de 2023”, argumenta. A segunda razão é que a inflação enfrentará menos resistências. Existem alguns fatores que merecem destaque: a taxa Selic começou a diminuir e, em aproximadamente seis meses, a economia real deverá começar a sentir os benefícios dessa redução, enquanto os gastos adicionais do novo governo pressionarão a inflação nos próximos períodos. “Embora o novo arcabouço fiscal tenha sido aprovado, reduzindo os riscos mais extremos de inflação, muitos economistas expressam preocupações fundamentadas sobre a capacidade do governo de cumprir suas próprias metas fiscais. Em geral, aumentos nos gastos tendem a estimular a economia e, consequentemente, a elevar a inflação”, diz.

Uma das principais causas da elevação recente da inflação foi o aumento na conta de energia elétrica residencial. Em agosto, houve um salto de 4,59% nesse setor, contribuindo com 0,18 p.p. para o IPCA-15, conforme apontado pelo IBGE. O encerramento da concessão do Bônus de Itaipu nas contas de luz foi o grande motivador desse aumento. Importa ressaltar que, em julho, o IBGE identificou uma redução significativa de -3,45% na tarifa, consequência direta desse crédito.

Além disso, três importantes capitais — Curitiba, Porto Alegre e São Paulo — tiveram reajustes nas tarifas de energia. Dentre as nove categorias que integram o índice, seis tiveram uma aceleração de julho para agosto, incluindo habitação, artigos de residência, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais e educação, sendo que o valor exato da última não foi detalhado.

