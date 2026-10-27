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Economia

Por trás de Nestlé e Coca-Cola, Hub4Pay prevê crescer até 75%

Empresa criada sem dinheiro de fundos de investimento vira holding e prepara expansão internacional após movimentar mais de R$ 1,5 bilhão em premiações

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 14h00
Duas pessoas em uma mesa de escritório com vista para a cidade. À esquerda, um monitor exibe a tela de login da Hub4Pay. À direita, um notebook mostra o painel de controle da Hub4Pay com valores financeiros.
Hub4Pay (Divulgação/Divulgação)
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Por trás de Nestlé e Coca-Cola, Hub4Pay prevê crescer até 75% Priorize VEJA no Google

Pouco conhecida do grande público, a Hub4Pay está por trás das campanhas promocionais de algumas das maiores marcas do país, como Nestlé, Coca-Cola, Unilever e PepsiCo. A empresa, que desenvolveu uma plataforma para distribuir prêmios e incentivos, projeta crescimento de 65% a 75% na receita em 2026, depois de uma expansão de 43% no ano passado. Fundada pelo empresário Daniel Moreira e desenvolvida com capital próprio, sem investimentos de fundos, a companhia decidiu agora se transformar em uma holding para ampliar sua atuação no mercado de incentivos e fidelização.

O crescimento também aparece no volume de recursos movimentados. Em 2025, a Hub4Pay operacionalizou 145 milhões de reais em premiações e incentivos. Para este ano, a projeção é alcançar 190 milhões de reais. Esses valores representam os prêmios distribuídos, e não o faturamento da empresa. Desde sua criação, a companhia afirma ter distribuído mais de 1,5 bilhão de reais em recompensas, atendido 1.400 empresas e premiado mais de 2 milhões de consumidores e colaboradores.

A transformação em holding reúne três negócios. A LinkPrêmio concentra as operações de premiação digital, com distribuição de recompensas por Pix, cartões e outros meios. A Honorfy atua na gestão de remuneração variável e incentivos para prestadores de serviços e terceiros, enquanto a HubPontos desenvolve programas de fidelidade. A estratégia é oferecer às empresas uma estrutura integrada que reúna campanhas promocionais, premiações, benefícios e relacionamento com clientes.

“Nos últimos anos, construímos uma operação sólida no mercado de premiações e percebemos que a tecnologia que desenvolvemos poderia atender a outras necessidades das empresas. A criação do Grupo Hub4Pay é resultado dessa evolução”, afirma Daniel Moreira, fundador e CEO do grupo. A reorganização também contempla investimentos em tecnologia, incluindo o desenvolvimento de uma plataforma de autoatendimento para que empresas possam administrar suas próprias campanhas de incentivo.

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Para 2027, o grupo projeta uma nova expansão de 50% a 60% na receita. Entre as metas estão ampliar a carteira para 2.500 empresas atendidas e dobrar o número acumulado de pessoas premiadas, chegando a 4 milhões. A companhia também pretende mais que dobrar a quantidade de campanhas corporativas de grande porte, passando de mais de 50 para 120.

A próxima fronteira será o mercado internacional. A Hub4Pay prepara sua estrutura para operar fora do Brasil e ampliar a oferta de soluções a empresas com operações em diferentes países, embora ainda não tenha anunciado os primeiros destinos. O objetivo é transformar uma companhia que começou como fornecedora de tecnologia nos bastidores das promoções de grandes marcas em uma plataforma completa de incentivos corporativos.

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