Por trás da compra do Buddha Spa, a holding criada meses antes da chegada da Smart Fit

A entrada da Smart Fit no Buddha Spa foi precedida por uma reorganização societária do grupo de bem-estar ao longo de 2026.

A empresa que receberá o investimento de até R$ 32 milhões da rede de academias, a Buddha Wellness Group Brasil, foi aberta apenas em 8 de janeiro deste ano, segundo registros públicos. Hoje, a holding tem capital social declarado de R$ 13,26 milhões.

Pouco mais de um mês depois de sua criação, em 18 de fevereiro, a nova companhia passou a figurar como sócia da JG Partners, empresa que detém a marca e atua como franqueadora do Buddha Spa, além da Participações Buddha Spa e do Buddha Spa College. Em março, entrou também no quadro societário do Buddha Lab, braço ligado ao desenvolvimento e à comercialização de produtos do grupo.

A estrutura ajuda a explicar por que a operação anunciada nesta segunda-feira vai além da simples compra de uma fatia de uma rede de spas. O contrato da Smart Fit prevê aquisição e subscrição de ações justamente da Buddha Wellness Group Brasil, com participação de até 20% por até R$ 32 milhões e opção de compra posterior de mais 10%, levando a fatia potencial a 30%.

Continua após a publicidade

Na prática, o investimento é feito sobre um veículo que passou a ocupar o topo de diferentes negócios construídos pelo Buddha Spa nos últimos anos. Além da rede de cerca de 150 unidades, o grupo avançou em educação profissional, produtos de bem-estar e aquisições. O Buddha Lab, por exemplo, aparece como sócio da Pomander, marca de cosméticos e aromaterapia adquirida pelo grupo.

A reorganização ocorreu justamente no ano em que o Buddha Spa acelerou o plano de internacionalização e passou a preparar a entrada no Chile, além de mirar mercados como Argentina, Paraguai, Colômbia e Peru. A companhia pretende chegar a cerca de 100 unidades na América Latina em cinco anos.

Continua após a publicidade

A Smart Fit, portanto, não está apenas colocando dinheiro em massagens e spas urbanos. A estrutura societária escolhida para a transação lhe dá participação em uma holding criada poucos meses antes do negócio e conectada a diferentes braços do ecossistema que o Buddha vem construindo.