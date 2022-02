Por que Warren Buffett investiu 1 bilhão de dólares no Nubank

O megainvestidor Warren Buffett já possui 1 bilhão de dólares do banco digital brasileiro Nubank por meio de sua empresa de participações Berkshire Hathaway, cujas ações são as mais caras na bolsa de valores americana. A informação consta em um documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado financeiro dos Estados Unidos que exige que investimentos acima de 100 milhões de dólares sejam reportados. Já no ano passado, antes do IPO da empresa, Buffett havia aportado 500 milhões de dólares na empresa, em junho de 2021.

O investimento do “Oráculo de Omaha” faz parte da estratégia de apostar em empresas que ainda não dão lucro, mas possuem grandes promessas para o futuro. No caso do Nubank, a empresa possui mais de 40 milhões de clientes e, já presente na Argentina, Colômbia e México – além do Brasil -, tem planos mais ousados de expansão internacional. Abrir IPO nos Estados Unidos, inclusive, fez parte dessa estratégia da companhia.

Além disso, a empresa que é conhecida como uma fintech quer se posicionar cada vez mais como uma empresa global de tecnologia, o que a levou a ampliar o time com executivos de companhias internacionais desta área, como é o caso do diretor de Tecnologia, Matt Swann, que esteve à frente da Amazon.

Apesar de demorar para apostar em ações de tecnologia, em 2016 a Berkshire Hathaway aderiu a elas e comprou ações da Apple. Hoje são aproximadamente 160 bilhões de dólares na companhia fundada por Steve Jobs. Ao mesmo tempo, no quarto trimestre do ano passado, a empresa de Buffett reduziu posições em companhias mais tradicionais, como é o caso da Visa e da Mastercard. De acordo com o documento enviado à SEC, a companhia se desfez de 1,6 bilhão de dólares em ações da Visa e 1,3 bilhão da Mastercard.

Portfólio de investimentos

Os 331 bilhões de dólares da Berkshire está aportado em 44 empresas, o que significa que no quarto trimestre de 2021 uma foi incorporada à carteira. Cinco companhias ocupam 79% da carteira, entre elas a Apple, o Bank of America, a American Express, a Coca-Cola e a Kraft Heinz. Do portfólio fazem parte ainda empresas de infraestrutura, como a ferrovia Burlington Northern Santa Fe.