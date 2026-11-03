Por que uma derrota de Trump pode não ser uma boa notícia para Lula

Ler Resumo





Uma derrota de Donald Trump nas eleições legislativas americanas pode parecer vantajosa para Lula, mas a redução de sua força política interna pode levá-lo a focar em comércio internacional e política externa via decisões executivas. Isso traria desafios adicionais ao Brasil, especialmente em negociações tarifárias, exigindo cautela de Lula.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma derrota de Donald Trump nas eleições legislativas americanas desta terça-feira, 3, pode parecer uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal, uma vitória democrata na disputa pelo controle da Câmara dos Representantes reduziria a força política do republicano e ampliaria a fiscalização de seu governo. Mas o resultado também poderá criar dificuldades adicionais para o Brasil. Com menos espaço para avançar em sua agenda doméstica, Trump poderá concentrar esforços nas áreas em que conserva maior autonomia, especialmente comércio internacional e política externa.

O cenário não é apenas uma possibilidade teórica. Segundo reportagem da Reuters publicada no domingo, a Casa Branca passou os últimos meses preparando instrumentos para governar por meio de decisões executivas caso os democratas conquistem o controle do Congresso. Entre as iniciativas examinadas estão novas tarifas sobre produtos importados, mudanças nas regras de imigração e medidas relacionadas ao orçamento federal. A estratégia permitiria a Trump manter parte de sua agenda mesmo diante de uma oposição parlamentar mais forte.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Continua após a publicidade

Para o Brasil, a principal preocupação está nas negociações comerciais. A eventual conquista da Câmara pelos democratas não significaria o fim automático das tarifas impostas pelo governo americano. Uma parcela importante das decisões comerciais depende de instrumentos legais que conferem poderes ao Executivo, embora sujeitos a limites e contestação judicial. Sem condições de aprovar projetos no Legislativo, Trump poderia continuar recorrendo à política tarifária como instrumento de pressão sobre parceiros internacionais.

Existe também uma consequência diplomática. Com o Congresso dividido ou sob controle da oposição, a política externa poderá ganhar relevância como espaço de demonstração de autoridade presidencial. A administração americana poderia adotar uma postura mais agressiva em negociações bilaterais ou buscar resultados rápidos para compensar dificuldades políticas internas. Essa possibilidade cria incertezas para países que, como o Brasil, dependem de conversas diretas com Washington para resolver disputas comerciais.

Continua após a publicidade

Isso não significa que uma vitória democrata seria necessariamente prejudicial ao governo brasileiro. Um Congresso de oposição também poderia ampliar o escrutínio sobre a política tarifária e impor custos políticos a medidas consideradas excessivas. O ponto é que uma derrota eleitoral de Trump não equivale, por si só, a uma mudança na orientação da Casa Branca. Para Lula, o desafio continuará sendo negociar com um presidente que poderá sair politicamente enfraquecido das urnas, mas ainda disposto a demonstrar força no cenário internacional.

Continua após a publicidade

Os desafios do governo Lula 4