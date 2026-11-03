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Por que uma derrota de Trump pode não ser uma boa notícia para Lula

Avanço democrata no Congresso americano pode enfraquecer o presidente, mas também estimulá-lo a recorrer ainda mais às tarifas e à política externa

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 13h00 | Atualizado em 3 nov 2026, 13h54
O presidente dos EUA, Donald Trump, durante um comício de campanha no Porto de Corpus Christi, em 27 de outubro de 2026.
Donald Trump (Chip Somodevilla/Getty Images)
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Uma derrota de Donald Trump nas eleições legislativas americanas desta terça-feira, 3, pode parecer uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal, uma vitória democrata na disputa pelo controle da Câmara dos Representantes reduziria a força política do republicano e ampliaria a fiscalização de seu governo. Mas o resultado também poderá criar dificuldades adicionais para o Brasil. Com menos espaço para avançar em sua agenda doméstica, Trump poderá concentrar esforços nas áreas em que conserva maior autonomia, especialmente comércio internacional e política externa.

O cenário não é apenas uma possibilidade teórica. Segundo reportagem da Reuters publicada no domingo, a Casa Branca passou os últimos meses preparando instrumentos para governar por meio de decisões executivas caso os democratas conquistem o controle do Congresso. Entre as iniciativas examinadas estão novas tarifas sobre produtos importados, mudanças nas regras de imigração e medidas relacionadas ao orçamento federal. A estratégia permitiria a Trump manter parte de sua agenda mesmo diante de uma oposição parlamentar mais forte.

As polêmicas medidas de Donald Trump

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Para o Brasil, a principal preocupação está nas negociações comerciais. A eventual conquista da Câmara pelos democratas não significaria o fim automático das tarifas impostas pelo governo americano. Uma parcela importante das decisões comerciais depende de instrumentos legais que conferem poderes ao Executivo, embora sujeitos a limites e contestação judicial. Sem condições de aprovar projetos no Legislativo, Trump poderia continuar recorrendo à política tarifária como instrumento de pressão sobre parceiros internacionais.

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Existe também uma consequência diplomática. Com o Congresso dividido ou sob controle da oposição, a política externa poderá ganhar relevância como espaço de demonstração de autoridade presidencial. A administração americana poderia adotar uma postura mais agressiva em negociações bilaterais ou buscar resultados rápidos para compensar dificuldades políticas internas. Essa possibilidade cria incertezas para países que, como o Brasil, dependem de conversas diretas com Washington para resolver disputas comerciais.

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Isso não significa que uma vitória democrata seria necessariamente prejudicial ao governo brasileiro. Um Congresso de oposição também poderia ampliar o escrutínio sobre a política tarifária e impor custos políticos a medidas consideradas excessivas. O ponto é que uma derrota eleitoral de Trump não equivale, por si só, a uma mudança na orientação da Casa Branca. Para Lula, o desafio continuará sendo negociar com um presidente que poderá sair politicamente enfraquecido das urnas, mas ainda disposto a demonstrar força no cenário internacional.

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Os desafios do governo Lula 4

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