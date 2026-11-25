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Com um avião decolando a cada 26 segundos nos EUA, a Embraer domina a aviação regional do país. A nova ameaça de tarifa de 10% proposta por Donald Trump coloca em xeque a malha aérea americana e expõe a dependência mútua entre a fabricante brasileira e o mercado dos Estados Unidos. Leia a análise.

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A cada 26 segundos, um avião fabricado pela Embraer tem uma decolagem programada nos Estados Unidos.

Com 102. 931 voos domésticos previstos em outubro, o E175, jato comercial de fabricação brasileira, liderou a programação das companhias aéreas americanas, superando individualmente todos os modelos da Boeing e da Airbus.

O desempenho ajuda a dimensionar o alcance da proposta anunciada nesta quarta-feira, 25, pelo governo de Donald Trump de impor uma tarifa de 10% sobre as aeronaves fabricadas no Brasil.

A medida ameaça atingir não apenas uma das maiores exportadoras brasileiras de produtos industrializados, mas também a infraestrutura de transportes da maior economia do mundo.

Com 723 unidades em operação nos Estados Unidos, segundo a Embraer, o E175 tornou-se uma peça central na organização da malha aérea americana.

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Em outubro, o número de voos programados com o modelo superou em 16,4% o do Boeing 737-800, segundo colocado no levantamento, elaborado com dados da empresa de tecnologia para o setor de viagens Sabre.

Embora os aviões da Boeing transportem mais passageiros por viagem, a frequência das operações do jato brasileiro revela sua importância para a conectividade entre as diferentes regiões do país.

O governo americano justifica a proposta de tarifação das aeronaves pela falta de avanços nas negociações comerciais com Brasília.

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Washington alega que o Brasil não promoveu mudanças suficientes nas políticas consideradas prejudiciais aos interesses econômicos dos Estados Unidos, entre as quais estão questões relacionadas ao sistema de pagamentos Pix e às restrições à importação de etanol americano.

A inclusão dos aviões na lista de produtos tributados amplia o poder de pressão da Casa Branca sobre o governo brasileiro.

Segundo as autoridades americanas, as aeronaves prontas constituem o quarto principal item da pauta de exportações brasileiras aos Estados Unidos.

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O problema é que, ao atingir a Embraer, Trump coloca sob pressão uma cadeia produtiva que emprega milhares de trabalhadores americanos e movimenta bilhões de dólares em encomendas à indústria local.

Como a Embraer conquistou os Estados Unidos

O sucesso da fabricante brasileira está associado a uma particularidade do mercado americano.

Diferentemente das grandes aeronaves utilizadas nas ligações entre metrópoles, os jatos regionais transportam passageiros de cidades menores aos principais aeroportos de conexão, como os de Atlanta, Chicago, Dallas, Denver e Houston.

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A partir desses terminais, as companhias distribuem os viajantes para destinos domésticos e internacionais.

O modelo permite que empresas como American Airlines, United Airlines e Delta Air Lines mantenham uma ampla rede de destinos sem precisar deslocar aviões de grande porte para rotas de menor demanda.

Em vez de operar uma única frequência diária com uma aeronave maior, as companhias podem oferecer vários horários com jatos regionais, ampliando as possibilidades de conexão.

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Segundo o relatório de 2026 da associação americana de companhias aéreas regionais, 63,8% dos aeroportos dos Estados Unidos atendidos por voos regulares dependem exclusivamente dessas operadoras.

Em 2025, as empresas regionais responderam por 34,2% das partidas programadas de voos de passageiros no país.

Foi nesse mercado que a Embraer construiu uma posição dominante. Desde 2013, o E175 conquistou 88% das vendas em seu segmento, segundo dados divulgados pela fabricante em 2024.

Ao final de junho de 2026, o modelo acumulava 1. 003 encomendas firmes em todo o mundo, das quais 829 haviam sido entregues.

Outros 11 exemplares saíram das fábricas da Embraer entre julho e setembro, todos destinados a clientes americanos.

A expansão da frota também é favorecida pelo envelhecimento dos aviões regionais em operação.

Mais de 580 jatos regionais de maior capacidade utilizados na América do Norte têm mais de 15 anos de uso, segundo a Embraer.

A necessidade de substituí-los deverá sustentar a demanda por novas aeronaves ao longo da próxima década.

A vantagem competitiva diante da Boeing

Embora Boeing e Airbus dominem o mercado mundial de aeronaves comerciais de maior capacidade, nenhuma das duas fabricantes produz atualmente um concorrente direto do E175 para o segmento regional americano.

A posição da Embraer é reforçada por uma característica da legislação contratual trabalhista do país.

Os acordos coletivos firmados entre as grandes companhias aéreas e os sindicatos de pilotos estabelecem limites para a transferência de operações a empresas regionais terceirizadas.

As cláusulas restringem, em geral, a capacidade dos aviões a 76 passageiros e o peso máximo de decolagem a aproximadamente 39 toneladas.

A regra foi criada para preservar os postos de trabalho e as condições salariais dos pilotos das grandes companhias aéreas, evitando a transferência indiscriminada de rotas para operadoras com estruturas de custos menores.

O E175 atende simultaneamente às duas exigências. Sua configuração habitual no mercado americano comporta 76 passageiros, distribuídos entre a primeira classe e a classe econômica, com assentos organizados em duas fileiras de cada lado do corredor e sem lugares centrais.

Seu antigo concorrente, o CRJ900, desenvolvido pela canadense Bombardier, deixou de ser produzido.

A própria Embraer desenvolveu um sucessor mais moderno e econômico, o E175-E2, equipado com motores de nova geração.

O modelo, entretanto, ultrapassa o limite de peso estabelecido pelos contratos trabalhistas americanos. A restrição levou a companhia a adiar seu desenvolvimento comercial.

O resultado é uma situação pouco comum na indústria aeronáutica.

Um avião que entrou em operação comercial em 2005 continua recebendo encomendas expressivas duas décadas depois, protegido por uma combinação de eficiência operacional, demanda consolidada e ausência de concorrentes diretos em produção.

A Boeing, por sua vez, concentra seus negócios comerciais em aeronaves maiores, como os modelos das famílias 737 e 787.

A Airbus atua em um segmento próximo ao da Embraer com o A220, mas o avião não atende às restrições aplicáveis aos jatos regionais das principais companhias americanas.

A concorrência entre os três fabricantes é mais intensa nos segmentos de aeronaves de maior capacidade, nos quais a Embraer busca expandir sua participação com os modelos E190-E2 e E195-E2.

As gigantes americanas que compram aviões brasileiros

A consolidação da Embraer no mercado americano pode ser medida pelo tamanho das encomendas de suas principais clientes.

Em março de 2024, a American Airlines anunciou a aquisição de 90 unidades do E175, com direitos de compra de outras 43 aeronaves.

Caso todas as opções sejam exercidas, o negócio poderá superar 7 bilhões de dólares, considerando os preços de catálogo do fabricante.

A SkyWest, maior operadora do modelo, contava com 272 unidades em sua frota ou sob contrato em meados deste ano e prevê alcançar 300 aeronaves até o final de 2027.

A companhia opera voos regionais para American, Delta, United e Alaska Airlines.

A Republic Airways, outra gigante da aviação regional, possui mais de 250 exemplares do E175 destinados às operações das principais companhias aéreas americanas, além de dezenas de unidades do E170, modelo de menor capacidade da mesma família.

A Envoy Air, subsidiária integral da American Airlines, também vem ampliando suas encomendas.

A empresa assumiu compromissos para uma frota de 214 aeronaves da família E-Jet, incluindo 171 unidades do E175.

A concentração é, ao mesmo tempo, uma vantagem comercial e um fator de risco para a fabricante brasileira.

Em seu relatório anual de 2025, a Embraer informou que apenas três operadoras respondiam por 93,7% das encomendas firmes de E175 em sua carteira de pedidos.

Uma eventual deterioração das condições financeiras dessas empresas, ou uma redução da disposição para realizar investimentos em meio à imposição de tarifas, poderá comprometer o ritmo de entregas da fabricante brasileira.

Uma empresa brasileira com 17 instalações nos Estados Unidos

A relação comercial da Embraer com os Estados Unidos vai além das exportações. A companhia possui 17 instalações no país e mais de 3 bilhões de dólares em ativos.

Emprega diretamente mais de 2. 500 profissionais americanos e sustenta outros 10 mil postos de trabalho em empresas fornecedoras, segundo informações apresentadas pela própria fabricante ao governo dos Estados Unidos.

Na Flórida, a Embraer mantém operações industriais e de engenharia, incluindo linhas de montagem de jatos executivos em Melbourne. A estrutura americana também inclui centros de manutenção e distribuição de peças em estados como Arizona, Geórgia, Tennessee e Texas.

A cadeia de fornecedores tem dimensão ainda maior. Entre 2025 e 2030, a fabricante estima adquirir 21 bilhões de dólares em produtos e serviços de empresas americanas.

Entre seus principais parceiros está a GE Aerospace, responsável pelo fornecimento dos motores utilizados no E175.

Essa integração cria uma contradição para a política protecionista da Casa Branca.

Uma parcela do valor das aeronaves importadas do Brasil corresponde a componentes desenvolvidos e fabricados nos próprios Estados Unidos.

Uma redução nas vendas da Embraer poderá, portanto, afetar a demanda por produtos da indústria americana.

A dependência é recíproca. Nos nove primeiros meses de 2026, os clientes da América do Norte responderam por 58% da receita líquida da fabricante brasileira.

Aproximadamente 70% de seus jatos executivos são vendidos a clientes americanos, segundo a companhia.

O domínio nos jatos executivos

A presença da Embraer nos Estados Unidos também é expressiva no mercado de aviação privada, no qual a empresa disputa clientes com fabricantes americanas, como a Cessna e a Gulfstream, além da canadense Bombardier e da francesa Dassault.

O Phenom 300, um dos principais produtos da fabricante brasileira, tornou-se o jato leve mais entregue do mundo por 14 anos consecutivos.

A companhia apresentou neste ano uma nova versão da aeronave, incorporando tecnologias de segurança que permitem pousos automáticos em situações de emergência.

A Embraer também ampliou sua participação nos segmentos de maior alcance com os modelos Praetor 500 e Praetor 600.

Entre seus clientes estão operadoras de aviação executiva como a Flexjet, que recebeu neste ano a primeira unidade da nova versão do Praetor 600.

Diferentemente da aviação regional, esse segmento é caracterizado pela presença de concorrentes americanos diretos.

A extensão das tarifas aos jatos executivos importados pode alterar as condições de competição, embora parte das aeronaves da Embraer seja montada em território americano.

O risco de Trump encarecer a própria aviação americana

A dependência das companhias aéreas dos Estados Unidos em relação à Embraer já influenciou decisões anteriores da administração Trump.

Em julho de 2025, quando a Casa Branca anunciou tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, executivos da indústria aérea americana pressionaram o governo para preservar as importações de aeronaves.

A companhia também mobilizou sua rede de fornecedores e negociou diretamente com integrantes do governo americano, argumentando que a cobrança prejudicaria a indústria aeronáutica dos dois países.

Na ocasião, empresas como SkyWest e Alaska Airlines avaliaram a possibilidade de adiar o recebimento de novos aviões caso as tarifas mais elevadas fossem mantidas.

A mobilização contribuiu para que as aeronaves fossem poupadas das cobranças mais severas, embora continuassem sujeitas a uma tarifa de 10%, posteriormente derrubada pela Suprema Corte americana.

Entre abril de 2025 e fevereiro de 2026, a Embraer desembolsou cerca de 80 milhões de dólares em tarifas nos Estados Unidos.

O presidente da companhia, Francisco Gomes Neto, já havia estimado, em outubro do ano passado, que a cobrança poderia acrescentar cerca de 2 milhões de dólares ao custo de cada aeronave.

A retomada das barreiras comerciais ocorre em um momento particularmente favorável aos negócios da fabricante brasileira.

A carteira global de encomendas alcançou o recorde de 35,7 bilhões de dólares no terceiro trimestre, alta de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Desse total, 15,8 bilhões de dólares correspondem à divisão de aviação comercial.

A empresa também elevou sua projeção de faturamento para 2026, passando a trabalhar com receitas entre 8,4 bilhões e 8,6 bilhões de dólares.

O novo capítulo da disputa comercial será discutido em audiência pública marcada para 14 de janeiro de 2027. Até lá, a Embraer deverá voltar a mobilizar seus parceiros americanos para defender a manutenção das condições atuais de importação.

Ao contrário de outros setores atingidos pelo protecionismo de Trump, nos quais a produção estrangeira pode ser substituída por fornecedores locais, o mercado de jatos regionais dos Estados Unidos não dispõe de uma alternativa imediata ao avião brasileiro.

A imposição de tarifas poderá encarecer a renovação das frotas, comprometer a abertura de novas rotas e aumentar os custos das companhias aéreas.

Uma medida concebida para proteger a economia americana corre, assim, o risco de prejudicar parte de sua própria infraestrutura de transportes.