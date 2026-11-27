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Em relatório a clientes, o UBS afirma que Luiz Carlos Trabuco não repetirá a trajetória de Joaquim Levy na Fazenda. Com forte respaldo político de Lula e diálogo aberto com o Congresso, o executivo reúne condições mais favoráveis para conduzir o ajuste fiscal. Entenda a análise do banco suíço.

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Luiz Carlos Trabuco não será um novo Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, afirma o banco suíço UBS em relatório enviado a clientes nesta sexta-feira, 27. Ao aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a economia a partir de 5 de janeiro, quando começa o quarto mandato do petista, Trabuco, hoje presidente do conselho de administração do Bradesco, passou a ser comparado com Levy. Também egresso do banco sediado na Cidade de Deus, em Osasco (SP), Levy foi nomeado por Dilma Rousseff para implementar um forte ajuste fiscal em seu segundo mandato, após a apadrinhada política de Lula adotar a chamada “nova matriz econômica” – um conjunto de medidas para incentivar o crescimento, baseadas no aumento dos gastos públicos e no intervencionismo estatal.

Bem-recebido pelo mercado, Levy era visto como alguém técnico e qualificado, mas foi bombardeado desde o primeiro minuto pelo PT. Além disso, não contou com o apoio explícito e firme de Dilma, o que contribuiu para a rápida corrosão de sua credibilidade, culminando em sua queda menos de um ano depois de chegar à Fazenda.

Para o UBS, porém, Trabuco não é Levy e, sobretudo, Lula não é Dilma. O banco suíço argumenta que a “experiência, credibilidade e capacidade de interlocução com o setor privado e com Brasília são atributos relevantes” do futuro ministro “em um momento em que a agenda fiscal será determinante para a percepção de risco do Brasil”.

Tais qualidades, contudo, não são o maior trunfo de Trabuco, de acordo com o UBS. “O principal diferencial, porém, parece estar menos no currículo do novo ministro e mais nas condições políticas para sua atuação”, afirma. Assinada por Solange Srour, chefe de macroeconomia no Brasil, Roberto Patah, estrategista-chefe, e por seus auxiliares, a análise do banco argumenta que o próximo titular da Fazenda chega ao governo “com sinais de respaldo de Lula”.

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“É difícil imaginar que tenha aceitado o cargo sem a perspectiva de contar com autonomia para formar sua equipe e conduzir uma agenda diferente daquela implementada até agora. O acesso direto ao presidente pode ampliar a capacidade da Fazenda de coordenar a política econômica e dar sustentação a medidas fiscais politicamente difíceis”, afirma a equipe do UBS.

Neste sentido, o banco suíço entende que Trabuco começará a trabalhar em condições mais favoráveis que as de Levy, que nunca contou com o apoio explícito e consistente de Dilma. “O respaldo presidencial e a boa recepção no centro político, no setor produtivo e no governo ampliam seu espaço de atuação. ” A repercussão positiva entre lideranças do Congresso, incluindo vozes importantes do Centrão, contribui para o otimismo do mercado.

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O bom humor pode melhorar ainda mais, à medida que Trabuco anunciar nomes para compor o ministério com credibilidade e que confirmem sua liberdade para encaminhar as duras, mas necessárias, medidas de reequilíbrio fiscal, bem como a capacidade de execução dos ajustes. “Se esses sinais forem confirmados, há espaço para uma redução adicional do prêmio de risco do Brasil. ” Na prática, isso significará a queda das taxas de juros que asfixiam a economia como um todo – dos investimentos produtivos ao endividamento das famílias. Pelo menos, por ora, o fantasma de Levy parece distante.