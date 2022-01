Por que tenistas criam grandes negócios no Brasil; conheça os principais

Que atletas são ótimos em performance, isso não há dúvidas. Para o mundo dos negócios, onde o desempenho e o resultado são imperativos para o lucro, a resiliência e a disciplina foram características fundamentais do universo esportivo herdadas por grandes empresários, que construíram verdadeiros impérios. Curiosamente, muitas das grandes empresas fundadas em solo brasileiro foram criadas e lideradas por ex-tenistas.

Na semana passada, o empresário e ex-tenista Robert Falkenburg, fundador da rede brasileira de lanchonetes Bob’s, faleceu aos 95 anos de idade de causas naturais em sua casa na Califórnia. O empresário foi pioneiro no lançamento de redes do tipo “fast-food” no Brasil. A primeira loja foi inaugurada no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, em 1952, e ganhou expansão por todo o país. O McDonald’s só aportou no Brasil 27 anos depois, em 1979. Antes de iniciar o negócio, Falkenburg fez sucesso nas quadras. Ele foi campeão do torneio de Wimbledon em 1948 – um dos mais antigos torneios de tênis e considerado o de maior prestígio -, e entrou para o Hall da fama do tênis em 1974.

Inicialmente, a rede vendia apenas sorvetes. A ideia do negócio nasceu quando Falkenburg participava de um torneio de tênis no Rio de Janeiro e teve vontade de tomar milk-shake. Não satisfeito com as opções no Brasil, o americano aproveitou a oportunidade para investir no país com a venda de sorvetes e milk-shakes, inaugurando a primeira loja em 1950. Dois anos depois, em 1952, a rede ampliou seu cardápio – bem no estilo americano – com a venda de hamburgueres e hot-dogs, se tornando a primeira rede de fast-food da América do Sul.

Mas o milk-shake nunca deixou se ser o carro chefe da rede. Em 2008, a rede superou a barreira de 1 milhão de litros de milk-shakes vendidos por mês. Hoje, a rede possui mais de 1.110 pontos de venda espalhadas pelo Brasil e América do Sul, e é comandada pela Brazil Fast Food Corporation (BFFC), responsável pelas marcas Yoggi, KFC e Pizza Hut. Falkenburg deixou a rede em 1974 e voltou a viver na Califórnia, mas o empresário criou verdadeiros laços no Brasil. Ele foi casado com a brasileira Lourdes Mayrink Veiga Machado por 75 anos, com quem teve dois filhos.

Ao lado de Falkenburg, somam-se outros famosos empresários e ex-tenistas: os brasileiros Jorge Paulo Lemann e Luiz Mattar. A história de Lemman começou com a criação do Banco Garantia, que adquiriu as empresas Lojas Americanas, Brahma e a Antarctica. Mais tarde, Brahma e Antarctica se uniram para formar o grupo Ambev, que hoje é a gigante AB InBev, fabricante da Skol, Brahma, Bohemia, Antarctica, Norteña, Quilmes, Corona, Stella Artois, Bud Light e Budweiser. Mas, antes dos negócios, o empresário também fez fama nas quadras.

Filho de pais suíços, em 1962 Lemann foi convidado para representar a Suíça na Copa Davis – torneio internacional de tênis masculino – após vencer uma partida no país europeu. Em 1973 assumiu o lugar de Thomaz Koch, que havia se machucado, para disputar a semifinal da gira sul-americana da Copa Davis contra a Argentina, dessa vez representando o Brasil. Lemann perdeu este último torneio, mas, em compensação, nos negócios Lemann multiplicou as vitórias. Dono da maior cervejaria do mundo – Ab InBev – e sócio da 3G Capital, que controla as redes Burger King, Tim Hortons, Popeyes e Kraft-Heinz, o empresário tem uma fortuna estimada de 96,5 bilhões de reais, segundo a revista Forbes.

Apesar da disciplina e da gana competitiva das quadras ter ajudado no sucesso dos negócios, o empreendedorismo vem de berço. O seu pai foi o fundador da fábrica de laticínios Leco, hoje pertencente a Vigor, e sua mãe era filha de um dos maiores exportadores de cacau do Brasil. O empresário também tem uma veia filantrópica. Ele criou a Fundação Lemann, organização sem fins lucrativos que oferece programas de bolsas em universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido, e um dos idealizadores do Instituto Tênis, que desenvolve atletas no esporte.

O empresário Luiz Mattar aposentou-se das raquetes e da bolinha para empreender. Mattar é considerado o segundo tenista brasileiro com mais títulos da ATP, perdendo apenas para Gustavo Kuerten. Ele venceu 12 torneios: sete individuais da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), organizadora dos principais torneios mundiais, e outros cinco de duplas. O empresário representou o Brasil em duas Olimpíadas e em dez edições da Copa Davis.

Hoje sua realidade são o terno e a gravata no comando da Tivit e NeoBPO, que faturam juntas quase 2,5 bilhões de reais por ano. A Tivit é uma multinacional de tecnologia que apoia os clientes na jornada de transformação digital. A empresa está presente no mercado desde 1998 com operações em dez países da América Latina. Já a Neobpo foi criada a partir da divisão dos negócios da Tivit para oferecer soluções de tecnologia customizadas.

Segundo Fernando Gentil, conselheiro do Rede Tênis Brasil, a combinação de organização, disciplina, planejamento e estabelecimento de metas, são características incorporadas desde cedo nos atletas, que são bastante aplicáveis ao mundo dos negócios. Gentil destaca também que aprender a lidar com derrotas é um outro diferencial herdado pelo esporte. Gentil jogou profissionalmente do infanto-juvenil até o universitário, mas abandonou as quadras por não atingir uma meta estabelecida. Após a universidade, Gentil se deu quatro anos para alavancar sua carreira no tênis: chegar no top 100 em quatro anos, entre 1974 a 1978, mas a meta não foi alcançada. Gentil seguiu então o seu plano B, foi fazer pós-graduação em Administração de Empresas e adentrou no mundo empresarial. “O tênis dá muita autoconfiança e faz você aprender a se virar em situações difíceis. Isso tem um valor enorme quando se faz a transição para o mundo dos negócios”, diz. Hoje ele é conselheiro da brasileira Taesa e da norte-americana Kraft Electric, atua no conselho da América Latina da Universidade de Georgetown e é sócio e conselheiro da G5 Partners, uma boutique de investimentos que trabalha com fundos de private equity e venture capital.