Por que SP e Rio despencaram no ranking de centros financeiros mundiais

Publicada nesta semana, a 32ª edição do Índice dos Centros Financeiros Globais (GFCI, na sigla em inglês), que serve como referência para decisões de políticas e investimentos, apontou que os principais centros financeiros brasileiros caíram consideravelmente suas posições no ranking mundial que considera 119 localidades. O Rio de Janeiro caiu 20 posições em relação ao relatório anterior, para o 90ª posto, enquanto a cidade de São Paulo caiu 15 classificações e passou a ocupar a 88ª posição.

A reclassificação do centro financeiro paulista, no entanto, que concentra a sede da bolsa brasileira e a conhecida Faria Lima, se deve mais a um melhor desempenho de outras regiões que a sua deterioração, uma vez que a sua nota geral de avaliação subiu 11 pontos. Além disso, na edição anterior do GFCI, que considerou dados até o final de 2021, a cidade de São Paulo havia subido 13 postos no ranking. Já a nota geral de avaliação do Rio de Janeiro caiu dois pontos e na edição anterior a cidade já havia perdido uma posição na lista.

“São Paulo está desenvolvendo sua rede 5G e investindo fortemente em melhor mobilidade, com três novas linhas de metrô em construção e duas sendo ampliadas, mais e melhores hotéis sob construção e espaços maiores e melhores para exposições, convenções e grandes reuniões. Existe um enorme privado investimento em novas torres de escritórios, logística e comércio”, diz um diretor nacional de uma empresa paulistana citada no relatório.

A pesquisa é realizada com a colaboração do China Development Institute (CDI) em Shenzhen e Z/Yen Partners em Londres considera dois tipos de avaliação, sendo a primeira feita por meio de entrevistas com pessoas da área financeira que avaliam em uma escala de zero a 10 a classificação de cada centro como um local para fazer negócios. Já a segunda avaliação leva em conta indicadores como capital humano, infraestrutura, desenvolvimento do setor financeiro e reputação.

Líderes na América Latina e Caribe

Nas regiões da América Latina e Caribe, as Ilhas Cayman, Santiago e Bermuda ocupam os primeiros lugares no ranking, tendo ultrapassado a Cidade do México, antiga líder no relatório anterior que passou a ocupar a quarta posição. Além de Cidade do México, São Paulo e Rio de Janeiro, as cidades de Bogotá e Bahamas caíram mais de dez posições no Ranking. Na região, São Paulo e Rio de Janeiro ocupam, respectivamente, a quinta e a sexta posição no ranking.

Cinco principais centros mundiais

Assim como na edição anterior, a cidade de Nova York mantém a primeira posição no ranking, seguida por Londres. Na sequência, no entanto, uma nova cidade entrou no TOP 5: Cingapura passou a ocupar o terceiro lugar e se tornou o principal centro financeiro asiático, ante o sexto na edição anterior, principalmente devido a eventos importantes como a Forbes Global CEO Conference, o Milken Institute Asia Summit e o Grand Prix de Cingapura. Em quarto lugar vem Hong Kong, antigo terceiro posto do ranking, seguida por São Francisco, que antes ocupava o sétimo lugar.