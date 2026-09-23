Por que os investidores exigem os maiores juros desde 2007 para bancar os Estados Unidos

Os prêmios exigidos pelos investidores para comprar títulos da dívida dos Estados Unidos – os Treasuries – dispararam nesta quarta-feira 23. Os papéis com vencimento em dez anos, que costumam servir de referência para o mercado, eram negociados no início desta tarde com taxas de 5,09% ao ano. Trata-se do maior patamar desde 2007. Segundo os analistas, a alta é puxada pela expectativa de que o Federal Reserve, o banco central americano, eleve novamente a taxa básica de juro, diante da atividade econômica ainda aquecida e da inflação persistente.

Hoje cedo, a S&P Global informou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços subiu de 56,5 para 58,7 pontos entre agosto e setembro. Na metodologia da S&P Global, pontuações acima de 50 representam expansão da economia. O resultado contrariou as expectativas do mercado, que esperava um recuo para 55,7 pontos, o que mostraria que a economia americana começava a desacelerar.

Outro elemento que pressiona os Treasuries é a nova disparada do petróleo em meio às incertezas sobre o desfecho da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Enquanto, em Nova York, as delegações dos dois países tentam retomar as negociações para um acordo de paz em encontros paralelos à assembleia geral da ONU, o barril do tipo Brent para entrega em novembro era negociado por 102,31 dólares na Bolsa de Londres nesta tarde.

Com o temor de que o petróleo caro contamine a economia americana, um dos diretores do Fed, Michael Barr, declarou hoje que “provavelmente serão necessários novos ajustes” na taxa de juro para que a inflação atinja a meta de 2% ao ano. Ao indicar novas altas na taxa, Barr ajudou a incendiar o mercado de títulos públicos, pois veio uma semana após o Fed elevar a taxa em 0,25 ponto percentual para a faixa de 3,75% a 4% ao ano. Na entrevista coletiva que se seguiu à reunião do colegiado, o presidente do Fed, Kevin Warsh, destacou que a inflação tem se mantido muito alta e por muito tempo.

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Ao mesmo tempo em que os investidores estão exigindo prêmios maiores pelos papéis da dívida americana, os ativos de renda variável derretem. Por volta das 14h, o índice Dow Jones recuava 0,7%, o S&P 500 caía 0,85% e o Nasdaq perdia 1,30%.

O movimento no mercado americano impacta também o Brasil. Ao retirar recursos antes alocados aqui para aplicar nos títulos americanos, os investidores estrangeiros pressionam o câmbio. O dólar passa o dia em forte alta e, no início da tarde, subia 1,31%, sendo negociado a 5,17 reais para venda. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, recuava 0,61% para 186.304 pontos.

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