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Por que os investidores exigem os maiores juros desde 2007 para bancar os Estados Unidos

Nesta quarta-feira 23, o mercado exige uma taxa de 5,09% para comprar títulos que vencerão em dez anos

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 14h23
Federal Reserve: ETFs híbridos combinam os títulos da dívida dos Estados Unidos com papéis do Brasil
GASOLINA Federal Reserve: taxa de juro pode subir ainda mais e agita o mercado (YinYang/Getty Images)
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Por que os investidores exigem os maiores juros desde 2007 para bancar os Estados Unidos Priorizar nos meus resultados Google

Os prêmios exigidos pelos investidores para comprar títulos da dívida dos Estados Unidos – os Treasuries – dispararam nesta quarta-feira 23. Os papéis com vencimento em dez anos, que costumam servir de referência para o mercado, eram negociados no início desta tarde com taxas de 5,09% ao ano. Trata-se do maior patamar desde 2007. Segundo os analistas, a alta é puxada pela expectativa de que o Federal Reserve, o banco central americano, eleve novamente a taxa básica de juro, diante da atividade econômica ainda aquecida e da inflação persistente.

Hoje cedo, a S&P Global informou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços subiu de 56,5 para 58,7 pontos entre agosto e setembro. Na metodologia da S&P Global, pontuações acima de 50 representam expansão da economia. O resultado contrariou as expectativas do mercado, que esperava um recuo para 55,7 pontos, o que mostraria que a economia americana começava a desacelerar.

Outro elemento que pressiona os Treasuries é a nova disparada do petróleo em meio às incertezas sobre o desfecho da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Enquanto, em Nova York, as delegações dos dois países tentam retomar as negociações para um acordo de paz em encontros paralelos à assembleia geral da ONU, o barril do tipo Brent para entrega em novembro era negociado por 102,31 dólares na Bolsa de Londres nesta tarde.

Com o temor de que o petróleo caro contamine a economia americana, um dos diretores do Fed, Michael Barr, declarou hoje que “provavelmente serão necessários novos ajustes” na taxa de juro para que a inflação atinja a meta de 2% ao ano. Ao indicar novas altas na taxa, Barr ajudou a incendiar o mercado de títulos públicos, pois veio uma semana após o Fed elevar a taxa em 0,25 ponto percentual para a faixa de 3,75% a 4% ao ano. Na entrevista coletiva que se seguiu à reunião do colegiado, o presidente do Fed, Kevin Warsh, destacou que a inflação tem se mantido muito alta e por muito tempo.

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Ao mesmo tempo em que os investidores estão exigindo prêmios maiores pelos papéis da dívida americana, os ativos de renda variável derretem. Por volta das 14h, o índice Dow Jones recuava 0,7%, o S&P 500 caía 0,85% e o Nasdaq perdia 1,30%.

O movimento no mercado americano impacta também o Brasil. Ao retirar recursos antes alocados aqui para aplicar nos títulos americanos, os investidores estrangeiros pressionam o câmbio. O dólar passa o dia em forte alta e, no início da tarde, subia 1,31%, sendo negociado a 5,17 reais para venda. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, recuava 0,61% para 186.304 pontos.

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