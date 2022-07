Por que os dados de emprego podem virar grande munição para Bolsonaro

Durante seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou por algumas vezes os dados de emprego vindos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tendo inclusive sugerido mudança de metodologia na pesquisa que trás os dados quando a situação do mercado de trabalho não era tão favorável. Já neste ano, Bolsonaro não criticou mais o IBGE e os dados trazidos pela Pnad Contínua são reverberados por ele e seus apoiadores nas redes sociais, no ritmo da campanha para a reeleição. A falta de contestação e a comemoração dos números ocorre porque há uma melhora no mercado de trabalho captada pela pesquisa. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 29, em junho a taxa de desemprego ficou em 9,3%, a menor para o período desde 2015.

O levantamento do IBGE aponta que a população ocupada (que está trabalhando) é 98,3 milhões de pessoas, o maior número já registrado pela pesquisa, realizada desde 2012. Na comparação com o trimestre anterior, encerrado em maio, a alta é de 3,1%, ou 3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho.

Grande parte dessa recuperação se deve ao retorno do trabalho informal, que avançou 2,6% e chegou ao maior índice desde 2016. O crescimento no número de informais é relacionado a algumas atividades do setor de serviços, que foi bastante impactado pela medidas de isolamento social durante a pandemia e vem se recuperando após o avanço da vacinação. “Podemos observar que parte importante dos serviços, como os serviços pessoais prestados às famílias, tem grande participação de trabalhadores informais e está influenciando essa reação da ocupação. Isso também tem ocorrido na construção, setor com parcela significativa de informais. Então, a informalidade tem um papel importante no crescimento da ocupação”, a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy.

Renda

A renda do trabalho, que vinha em queda nos últimos trimestres e era um dos grandes desafios do mercado de trabalho atual (devido a ocupações menos qualificadas) ficou estável e a massa de rendimentos, soma dos recursos da população vindos do trabalho cresceu. Esse indicador específico também tende a ser comemorado por Bolsonaro, já que a queda da renda e a inflação alta minaram a popularidade do presidente nos últimos meses.

Segundo o IBGE, o rendimento médio real habitual foi estimado em 2.652, ficando estável na comparação com o primeiro trimestre. No ano, houve queda de 5,1%. Já a massa de rendimento chegou a 255,7 bilhões de reais, um aumento de 4,4% frente ao trimestre anterior e de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Beringuy explica que os resultados refletem a expansão da ocupação no trimestre. “Embora não haja aumento no rendimento médio dos trabalhadores, houve crescimento da massa de rendimento porque o número de pessoas trabalhando é bastante elevado”, ressaltou.