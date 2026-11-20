Mais dias de descanso não serão o único benefício para os funcionários com o fim da escala 6×1. Outro efeito é o aumento do valor das horas extras trabalhadas. Nas contas do Ministério do Trabalho, elas podem valer até 10% mais no fim de 2027, quando a transição para a escala 5×2 estará completa. O motivo é o modo como as horas extras são calculadas, segundo o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira 19, estabelecendo as regras para a transição.

O decreto determina dois divisores para as horas trabalhadas. No regime de 44 horas semanais, o valor de referência da hora trabalhada é obtido dividindo-se o salário-base do funcionário por 220. Assim, por exemplo, alguém que ganhe 2 200 reais por mês tem, como valor de referência, 10 reais por hora trabalhada. É sobre esse valor que a empresa calcula os adicionais de horas extra.

Como a redução da jornada não será acompanhada pela redução dos salários, quando a mesma pessoa passar a trabalhar 42 horas semanais a partir de 16 de dezembro – data em que a transição começará -, o seu divisor baixará de 220 para 210. Assim, o valor de referência do mesmo salário de 2 200 reais será calculado dividindo-o por 210, o que significa 10,48 por hora trabalhada – um acréscimo de 4,8%. Como a hora extra será determinada sobre essa base, também ficará mais cara.

Em 16 de dezembro do ano que vem, a transição deverá ser concluída com a adoção do regime de 40 horas semanais, equivalentes a cinco dias de trabalho e dois de descanso. O divisor baixará para 200. Assim, o mesmo funcionário que ganha 2 200 reais mensais terá, como valor de referência, 11 reais por hora trabalhada – um aumento de 10% sobre os 10 reais equivalentes à jornada de 44 horas que ainda vigora. Novamente, as empresas terão de remunerar as horas extras sobre os 11 reais de referência.

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Pelas regras atuais, o valor da hora extra deve ser, no mínimo, 50% maior que o valor de referência. Assim, alguém que ganha 10 reais por hora normal trabalhada deve receber pelo menos 15 reais por hora extra. Ao elevar o valor de referência, o decreto de Lula aumenta automaticamente também a remuneração pelo período que exceder a jornada regular de trabalho.

O governo estima que o fim da escala 6×1 alcance 14,8 milhões de pessoas com carteira assinada. Para quem recebe a partir de 21 000 reais por mês, as regras não serão válida.