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Nova rodada de pesquisas eleitorais leva ‘trade Flávio’ de volta ao radar

Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula na BTG/Nexus pela primeira vez, enquanto Quaest aponta empate. Bolsa avança

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 08h03 | Atualizado em 8 set 2026, 14h57
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O Ibovespa volta do feriadão com a disputa presidencial de 2026 novamente no centro das atenções do mercado. A nova rodada de pesquisas reforçou o cenário de uma eleição acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Os novos dados tendem a alimentar o “trade Flávio”, movimento que levou investidores a comprar ações de estatais e contribuiu para a queda do dólar na semana passada.

Por volta das 15h, a bolsa operava em alta de mais de 1%, na casa dos 187 mil pontos. Ao longo da manhã, o índice chegou a subir cerca de 2,5%. O dólar comercial recuava, vendido a R$ 5,09. O impulso eleitoral faz com que a bolsa brasileira opere na contramão global.

A principal novidade veio da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira, 8. Pela primeira vez, Flávio aparece numericamente à frente de Lula em uma simulação de segundo turno: 46% contra 45%. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais e, portanto, configura empate técnico. Na rodada anterior, o presidente tinha 46% e o senador, 45%.

Na pesquisa Quaest, divulgada na segunda-feira, 7,  os dois aparecem numericamente empatados no cenário de segundo turno: 41% das intenções de voto para cada. Lula tinha 42% e Flávio, 41%, na rodada anterior.

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A Faria Lima vinha acompanhando justamente essas pesquisas para avaliar se o desempenho de Flávio nas simulações eleitorais poderia se consolidar. A expectativa era verificar se as novas revelações sobre as relações de Daniel Vorcaro com autoridades transformariam o caso Master em munição para a oposição e dariam sustentação ao movimento observado nos mercados.

No dia 2, quando a Quaest mostrou um segundo turno mais apertado, com Lula com 42% e Flávio com 41% no segundo turno, o Ibovespa registrou alta de 3%. Na avaliação de analistas, o mercado tende a reagir positivamente quando pesquisas indicam perda de fôlego eleitoral de Lula, porque parte dos investidores associa uma eventual mudança de governo a uma política econômica mais comprometida com a disciplina fiscal.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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