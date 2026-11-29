Ler Resumo





Impulsionado pela piora fiscal, o Tesouro RendA+ oferece juros reais de 7,5% ao ano, superando fundos de previdência e atraindo quem busca renda extra no futuro. Contudo, há ressalvas cruciais sobre tributação que exigem atenção antes de aplicar. Confira a análise completa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os títulos do Tesouro Direto atrelados à inflação estão oferecendo taxas reais de retorno ao redor de 7,5% ao ano. Trata-se de uma rentabilidade tão rara que só foi alcançada em 7% dos dias úteis nos últimos quinze anos. Para quem pensa no longo prazo, esta pode ser a ocasião para assegurar uma aposentadoria confortável. Entre esses papéis está o Tesouro RendA+, cujo objetivo é prover uma renda extra ao investidor na velhice. O título atrai cada vez mais interessados, a ponto de seu estoque — o saldo entre compras e vendas — saltar 81% no acumulado de doze meses até setembro, passando de 8,8 bilhões para 15,9 bilhões de reais. O desempenho contrasta com o dos fundos de previdência privada, que enfrentam uma queda nos depósitos desde que entrou em vigor, em 1º de janeiro deste ano, a cobrança de 5% de imposto sobre operações financeiras (IOF) sobre os aportes anuais superiores a 600 000 reais em planos do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL).

O investimento no Tesouro RendA+ é dividido em duas etapas. Primeiro, o poupador compra títulos para acumular um saldo que é corrigido pela inflação e remunerado pelos juros. Depois, deixa de aportar recursos e passa a receber o saldo em 240 parcelas mensais também atreladas à inflação. O ano expresso em cada título corresponde àquele em que começará a pagar os investidores. O RendA+ 2045, por exemplo, iniciará o pagamento a partir de 2045. “É um modo simples de planejar uma renda complementar com taxas vantajosas”, diz Maurício Leister, coordenador-geral do Tesouro Direto.

O que está sustentando retornos tão elevados, contudo, não é o esforço do governo de assegurar um futuro tranquilo para os aposentados — muito pelo contrário. Trata-se da forte piora das contas públicas que leva o mercado a exigir prêmios de risco cada vez maiores para bancar a gastança da atual gestão federal. A preocupação se estende inclusive à Previdência Social, que pressiona cada vez mais o Orçamento com a política de ganhos reais mantida por Lula. Antes do segundo turno das eleições, o juro real pago pelo RendA+ era de 6,6% ao ano. Com a vitória petista, o pessimismo dos financistas pressionou os juros futuros e as taxas do RendA+ foram para quase 8% ao ano. Sua rentabilidade atual está bem acima da média de 3,9% dos últimos dez anos. Tamanha diferença explica por que esses títulos se tornaram tão atraentes. Com a taxa de 3,9%, seria preciso aportar 7 000 reais por mês para garantir uma renda mensal de 25 000 reais a partir de 2045. Com o juro de 7,5% vigente agora, o desembolso cai para 2 935 reais. O custo para investir nesses títulos também é menor que o de fundos de previdência privada do tipo VGBL, já que o RendA+ não paga os 5% de IOF. “Essa cobrança reduz a rentabilidade em 0,5 ponto por ano”, afirma Bruna Sene, analista da corretora Rico.

Continua após a publicidade

Como todo investimento, o RendA+ tem ressalvas. A alíquota mínima de 15% de imposto de renda é alta, comparada à de alguns planos de previdência privada que pagam 10% de IR. Assim, em um cenário de juros baixos, o retorno líquido de ambos tende a se aproximar. “É importante aproveitar o bom momento do Tesouro Direto, mas os investidores devem ser diversificados”, diz Gustavo Pessoa, professor da Fundação Getulio Vargas. Afinal, os investimentos também devem envelhecer bem.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32