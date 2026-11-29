Por que o Tesouro Direto RendA+ atrai cada vez mais interessados em complementar a aposentadoria
O título é corrigido pela inflação e oferece hoje juros reais de 7,5% ao ano
Os títulos do Tesouro Direto atrelados à inflação estão oferecendo taxas reais de retorno ao redor de 7,5% ao ano. Trata-se de uma rentabilidade tão rara que só foi alcançada em 7% dos dias úteis nos últimos quinze anos. Para quem pensa no longo prazo, esta pode ser a ocasião para assegurar uma aposentadoria confortável. Entre esses papéis está o Tesouro RendA+, cujo objetivo é prover uma renda extra ao investidor na velhice. O título atrai cada vez mais interessados, a ponto de seu estoque — o saldo entre compras e vendas — saltar 81% no acumulado de doze meses até setembro, passando de 8,8 bilhões para 15,9 bilhões de reais. O desempenho contrasta com o dos fundos de previdência privada, que enfrentam uma queda nos depósitos desde que entrou em vigor, em 1º de janeiro deste ano, a cobrança de 5% de imposto sobre operações financeiras (IOF) sobre os aportes anuais superiores a 600 000 reais em planos do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL).
O investimento no Tesouro RendA+ é dividido em duas etapas. Primeiro, o poupador compra títulos para acumular um saldo que é corrigido pela inflação e remunerado pelos juros. Depois, deixa de aportar recursos e passa a receber o saldo em 240 parcelas mensais também atreladas à inflação. O ano expresso em cada título corresponde àquele em que começará a pagar os investidores. O RendA+ 2045, por exemplo, iniciará o pagamento a partir de 2045. “É um modo simples de planejar uma renda complementar com taxas vantajosas”, diz Maurício Leister, coordenador-geral do Tesouro Direto.
O que está sustentando retornos tão elevados, contudo, não é o esforço do governo de assegurar um futuro tranquilo para os aposentados — muito pelo contrário. Trata-se da forte piora das contas públicas que leva o mercado a exigir prêmios de risco cada vez maiores para bancar a gastança da atual gestão federal. A preocupação se estende inclusive à Previdência Social, que pressiona cada vez mais o Orçamento com a política de ganhos reais mantida por Lula. Antes do segundo turno das eleições, o juro real pago pelo RendA+ era de 6,6% ao ano. Com a vitória petista, o pessimismo dos financistas pressionou os juros futuros e as taxas do RendA+ foram para quase 8% ao ano. Sua rentabilidade atual está bem acima da média de 3,9% dos últimos dez anos. Tamanha diferença explica por que esses títulos se tornaram tão atraentes. Com a taxa de 3,9%, seria preciso aportar 7 000 reais por mês para garantir uma renda mensal de 25 000 reais a partir de 2045. Com o juro de 7,5% vigente agora, o desembolso cai para 2 935 reais. O custo para investir nesses títulos também é menor que o de fundos de previdência privada do tipo VGBL, já que o RendA+ não paga os 5% de IOF. “Essa cobrança reduz a rentabilidade em 0,5 ponto por ano”, afirma Bruna Sene, analista da corretora Rico.
Como todo investimento, o RendA+ tem ressalvas. A alíquota mínima de 15% de imposto de renda é alta, comparada à de alguns planos de previdência privada que pagam 10% de IR. Assim, em um cenário de juros baixos, o retorno líquido de ambos tende a se aproximar. “É importante aproveitar o bom momento do Tesouro Direto, mas os investidores devem ser diversificados”, diz Gustavo Pessoa, professor da Fundação Getulio Vargas. Afinal, os investimentos também devem envelhecer bem.
Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32