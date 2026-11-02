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Economia

Por que o Planalto está tão atento às eleições legislativas dos EUA

Governo Lula vê possibilidade de ganhar espaço nas negociações comerciais com uma eventual vitória democrata

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 15h00
Pessoas votando em cabines eleitorais com bandeiras dos EUA e a palavra VOTE em azul. Homens e mulheres de diversas etnias preenchem cédulas em um ambiente interno com iluminação amarelada, indicando um dia de eleição.
Eleitores preenchem suas cédulas em um local de votação dentro do Wayne Community College – Campus Leste, no último dia de votação antecipada para as eleições de meio de mandato em Detroit, Michigan, EUA, no domingo, 1º de novembro de 2026 (Emily Elconin/Bloomberg via/Getty Images)
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A eleição que os americanos disputam nesta terça-feira, 3, será acompanhada com especial atenção pelo Palácio do Planalto. Embora Donald Trump não esteja nas urnas, o resultado das eleições legislativas dos Estados Unidos poderá alterar a correlação de forças em Washington e abrir novas possibilidades para a diplomacia brasileira. A avaliação de interlocutores do governo Lula é que uma vitória dos democratas, especialmente se o partido conquistar o controle da Câmara dos Representantes, poderá aumentar a pressão sobre a Casa Branca e facilitar as negociações para reduzir as tarifas impostas aos produtos brasileiros.

O interesse brasileiro encontra respaldo nas pesquisas americanas. Levantamento Reuters/Ipsos divulgado na última semana de outubro mostrou que 47% dos eleitores registrados preferiam candidatos democratas para o Congresso, diante de 36% que optavam pelos republicanos. O partido de Trump mantém maiorias estreitas nas duas Casas, mas corre o risco de perder parte de seu poder legislativo. Para o Planalto, essa possibilidade ganha importância porque o governo americano ainda não reconheceu formalmente a reeleição de Lula e porque as negociações comerciais continuam sem uma solução definitiva.

O principal interesse é econômico. Os Estados Unidos devem apresentar em novembro uma proposta formal para avançar nas discussões sobre as tarifas que atingem exportações brasileiras. O documento, prometido pelo representante comercial americano, Jamieson Greer, deverá estabelecer os temas que Washington pretende incluir em um eventual acordo. A mudança na composição do Congresso poderá influenciar o ambiente político dessas conversas. Um relatório atualizado pelo serviço de pesquisa do Legislativo americano em 29 de outubro menciona expressamente a possibilidade de os parlamentares proporem alterações ou a revogação das tarifas sobre o Brasil, além de estabelecer objetivos para negociações envolvendo minerais críticos.

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A discussão vai além do comércio. Parlamentares democratas já questionaram as sanções adotadas por Washington contra autoridades brasileiras e a atuação do governo Trump durante a eleição presidencial. A deputada Pramila Jayapal declarou que, caso seu partido conquiste a maioria na Câmara, pretende investigar o apoio americano a Flávio Bolsonaro e a participação de empresas de tecnologia no processo eleitoral brasileiro. Uma mudança no comando das comissões legislativas poderá ampliar a fiscalização sobre decisões da Casa Branca, inclusive aquelas que afetam diretamente a relação com Brasília.

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Isso não significa, porém, que uma derrota republicana provocará o fim imediato do tarifaço. Trump continuará na Presidência, com poder de veto sobre leis aprovadas pelo Congresso e ampla capacidade de conduzir a política comercial por instrumentos do Executivo. Especialistas ouvidos pela Reuters avaliam que uma maioria democrata poderá multiplicar investigações, audiências e votações contrárias às tarifas, mas dificilmente reunirá os dois terços necessários para derrubar um eventual veto presidencial. O efeito mais imediato poderá ser político, com o aumento dos custos internos de medidas comerciais consideradas excessivas.

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É justamente essa possibilidade que interessa ao Planalto. O governo Lula procura retomar o diálogo com Washington sem transformar as negociações econômicas em concessões sobre questões políticas brasileiras. Com a expectativa de uma proposta americana ainda em novembro e a possibilidade de novos encontros diplomáticos antes da cúpula do G20, em dezembro, o resultado das eleições legislativas poderá influenciar os próximos movimentos dos dois governos. Para Brasília, a esperança não é que o Congresso americano passe a negociar diretamente pelo Brasil, mas que Trump encontre mais resistência dentro de seu próprio país para manter a atual política de pressão.

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