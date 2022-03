Por que o PIB do agro recuou enquanto a economia se recuperou

O agronegócio é, tradicionalmente, um importante motor da economia brasileira. Porém, as intempéries climáticas ao longo do ano de 2021 levaram a fortes perdas no campo, o que impactou negativamente no resultado do PIB do campo. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 4, apontam que o PIB do agronegócio recuou 0,2% em 2021 em relação ao ano anterior, com resultados correntes de 598,1 bilhões de reais.

Na lavoura, culturas como cana de açúcar, milho e café tiveram baixas significativas devido à seca que atingiu o país no final de 2020 e início de 2021, afetando a colheita. Já no meio do ano, o tempo virou e foi a vez de geadas e até chuvas de granizo prejudicarem a safra. Na pecuária, a produção de bovinos e de leite também foi impactada pelas condições climáticas adversas.

A produção de cítricos como laranja, por exemplo, ficou abaixo do esperado. “Tivemos uma queda de safra muito grande por conta da seca que aconteceu no final de 2020 e início de 2021. Ela prejudicou muito a primeira florada, que é quando normalmente se concentra a maior produção da fruta. Depois só piorou: mais seca, geada, todos os problemas que podemos imaginar”, diz Ibiapaba Netto, diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR).

4º trimestre

No último trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior, o recuo do PIB do Agronegócio foi ainda maior, de 0,8%. Os principais destaques na queda foram a cana de açúcar, com retração de 10,1%, e a mandioca, de 2,4%. Algumas culturas, no entanto, apresentaram crescimento no período, como trigo, fumo e laranja.