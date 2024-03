Por que o não pagamento dos dividendos derruba os papéis da Petrobras

A decisão da Petrobras de não distribuir dividendos extraordinários aos acionistas teve um impacto negativo no mercado, refletido na queda do Ibovespa. A bolsa abriu o pregão em queda de 1,7%. Os papéis ordinários da estatal recuavam 13,9%, a 35,53 reais, perto de 10h25, enquanto os preferenciais caíam 13%, a 35,14 reais. Por volta das 11h40, os papéis recuavam 10% e 9,4%, respectivamente.

A decisão que desagradou o mercado, que vê uma quebra de confiança na empresa e uma diminuição da atratividade dos papéis, sobrando mais riscos. A postura da estatal se alinha ao posicionamento do governo Lula e com o comando da presidência da companhia em diminuir os repasses para investimentos.

No fim de fevereiro, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, chegou a indicar em entrevista à Bloomberg a possibilidade de que os pagamentos extraordinários – que vão além do que está escrito na política de remuneração a acionistas – não deveriam ocorrer.

O Bank of America observa uma influência potencial do governo nas decisões da Petrobras como um risco significativo. Por essa razão, rebaixou a recomendação de compra para neutra e reduziu o preço-alvo das ações preferenciais (PETR4) de 48 reais para 38 reais. Para os ADRs (ações da companhia negociadas no exterior), o corte no preço-alvo é de 20,20 dólares para 16 dólares. O banco destacou que a decisão de não distribuir dividendos extraordinários aumenta a percepção de risco associada à empresa, especialmente no que diz respeito à influência governamental sobre as principais decisões de alocação de capital. Além disso, sugere que a Petrobras pode estar se movendo em direção a uma agenda mais voltada para o crescimento, caracterizada por maiores investimentos em capex, fusões e aquisições.

O JP Morgan, Goldman Sachs, Safra e Itaú BBA, expressaram uma visão comum ao manterem suas recomendações neutras para as ações da Petrobras. O relatório do JPMorgan descreve a decisão da Petrobras como o “pior cenário possível” para os investidores, resultando em uma quebra de confiança na administração da empresa. A interpretação é que a empresa distribuirá apenas os rendimentos mínimos, o que reduz significativamente a atratividade das ações da Petrobras, apesar de seus resultados financeiros robustos. O banco classificou a decisão como uma má alocação de capital.

O Goldman Sachs, apesar de classificar a decisão como “surpreendentemente negativa”, ainda mantém sua recomendação de compra em US$ 19,70. O banco expressou surpresa com a falta de distribuição de dividendos extraordinários pela Petrobras, especialmente considerando a expectativa de um pagamento de até US$ 3 bilhões. Essa falta de distribuição contrasta com as práticas de outras grandes empresas globais, o que foi percebido como negativo.

O Banco Safra também reiterou sua recomendação neutra, apontando que, embora não esperasse o pagamento integral dos dividendos extras, a decisão de não distribuir nada nessa frente foi decepcionante para o mercado. Da mesma forma, o Itaú BBA optou por manter sua recomendação neutra, estabelecendo um preço-alvo de R$ 38 para as ações preferenciais (PETR4). O banco expressou preocupações em relação à estratégia de alocação de capital da Petrobras, especialmente após os proventos anunciados, que ficaram abaixo das expectativas, resultando em um rendimento menor do que o esperado para os acionistas. Essa postura compartilhada pelos bancos indica uma falta de confiança no curto prazo, refletindo preocupações sobre a capacidade da Petrobras de atender às expectativas do mercado e suas estratégias de investimento.