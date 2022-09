Por que o mercado reagiu tão mal a inflação maior que o esperado nos EUA

O mercado acionário norte-americano vivenciou um de seus piores pregões nesta terça-feira, 13, desde a grande volatilidade causada pela pandemia em 2020. As principais bolsas e índices fecharam o dia em queda após os dados de inflação vierem acima do esperado, frustrando as expectativas de afrouxamento na elevação dos juros, que vem penalizando o mercado de capitais nos últimos meses.

Os índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq registraram suas maiores quedas desde junho de 2020, encerrando o ciclo de quatro dias de altas consecutivas. O S&P 500 fechou em queda de 4,32%, a 3.932,69 pontos, acumulando queda de 17% no ano. O Dow Jones caiu 3,94%, a 31.104,97 pontos, e o Nasdaq recuou 5,16%, a 11.633,57 pontos, deixando ambos com quedas acumuladas de 14% e 26%, respectivamente.

A derrocada acontece devido à frustração das expectativas do mercado com os dados de inflação. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,1% em agosto, elevando a inflação para 8,3% no acumulado de dozes meses. Com a inflação ainda bastante alta no país, aumentam as expectativas para que o banco central norte-americano, o Federal Reserve (Fed), continue a elevar os juros mais agressivamente. O mercado espera agora um aumento de 0,75 ponto percentual, mesma magnitude da reunião anterior, tornando menor a possibilidade de um aperto mais brando, de 0,50 ponto percentual como era desejada pelo mercado acionário. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME group, a probabilidade de aumento em meio ponto percentual caiu para zero, enquanto de 0,75 ponto aumentou em 72% e de até 1 ponto cresceu em 28%. “Se for esse o caso, uma recessão completa pode estar chegando, com os custos de empréstimos em rápido aumento tirando qualquer perspectiva de um “aterrissagem suave” da mesa”, conclui os comentaristas do Seeking Alpha, boletim norte-americano do mercado financeiro.

Hoje, as bolsas voltaram a recuperar parte das perdas após a divulgação dos dados de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), que indicarem uma leve desaceleração da inflação, em linha com as expectativas do mercado. O PPI registrou queda de 0,1% na inflação de agosto, como o estimado pelos economistas. Na base anual porém, que mede a inflação acumulada em 12 meses, a inflação subiu para 8,7%. Por isso, embora os mercados estejam recuperando as perdas de ontem, o avanço ainda é bastante tímido.