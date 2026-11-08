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Economia

Por que o mercado financeiro duvida do discurso de responsabilidade fiscal de Lula

Investidores relembram declarações contrárias ao controle de gastos e criticam perfil dos conselheiros escolhidos pelo governo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 09h30
Homem idoso, com barba grisalha e chapéu de palha claro, fala ao microfone com expressão séria, apontando o dedo indicador direito para frente. Veste camisa branca de manga curta e está em ambiente externo com fundo azul escuro e verde borrado
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante as comemorações de seu aniversário no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, em 27 de outubro de 2026. (PABLO PORCIÚNCULA/AFP)
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Mesmo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarar que o Brasil precisa manter a responsabilidade fiscal, o setor financeiro permanece cético. A desconfiança dos investidores é alimentada tanto pelas escolhas dos economistas convidados para a recente reunião de diagnóstico fiscal quanto por declarações dadas pelo próprio petista durante a campanha eleitoral.

O presidente fará um pronunciamento neste domingo, 8, e deve reforçar sinalizações ao mercado financeiro, mas ainda sem apresentar medidas concretas de responsabilidade fiscal para seu quarto mandato.

O que disse o presidente sobre o controle de contas?

Horas após o encerramento do encontro com economistas, Lula afirmou publicamente que o país precisa ter responsabilidade fiscal. No entanto, a declaração não foi suficiente para acalmar os investidores. O mercado financeiro manteve-se cético diante do compromisso anunciado, relacionando a fala às recentes sinalizações do governo e ao perfil dos conselheiros acionados para debater o ajuste fiscal e a situação orçamentária do país.

Quais declarações anteriores alimentam a desconfiança do mercado?

Investidores relembram que, em setembro, quando atuava como candidato à reeleição em Curitiba (PR), Lula criticou abertamente as metas fiscais. Na ocasião, o petista afirmou: “É preciso acabar com essa babaquice de fazer superávit primário, de ter controle fiscal”. Essa declaração voltou a ecoar na Faria Lima no momento em que o mercado checou a lista de convidados para o encontro promovido pelo presidente para tratar de ajustes fiscais.

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Como a escolha dos economistas reforça o ceticismo?

A composição da reunião de diagnóstico orçamentário foi vista pelo mercado como uma reafirmação da aversão a limites de gastos. Na avaliação dos investidores, ao selecionar pareceres que apoiam a resistência a cortes e ao superávit, o presidente reforça as dúvidas sobre a implementação efetiva de medidas de ajuste. Assim, a distância entre as falas recentes e as escolhas operacionais mantém o ambiente de alerta no setor econômico.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Ajuste fiscal
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Luiz Inácio Lula da Silva
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