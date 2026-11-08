Por que o mercado financeiro duvida do discurso de responsabilidade fiscal de Lula

Mesmo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarar que o Brasil precisa manter a responsabilidade fiscal, o setor financeiro permanece cético. A desconfiança dos investidores é alimentada tanto pelas escolhas dos economistas convidados para a recente reunião de diagnóstico fiscal quanto por declarações dadas pelo próprio petista durante a campanha eleitoral.

O presidente fará um pronunciamento neste domingo, 8, e deve reforçar sinalizações ao mercado financeiro, mas ainda sem apresentar medidas concretas de responsabilidade fiscal para seu quarto mandato.

O que disse o presidente sobre o controle de contas?

Horas após o encerramento do encontro com economistas, Lula afirmou publicamente que o país precisa ter responsabilidade fiscal. No entanto, a declaração não foi suficiente para acalmar os investidores. O mercado financeiro manteve-se cético diante do compromisso anunciado, relacionando a fala às recentes sinalizações do governo e ao perfil dos conselheiros acionados para debater o ajuste fiscal e a situação orçamentária do país.

Quais declarações anteriores alimentam a desconfiança do mercado?

Investidores relembram que, em setembro, quando atuava como candidato à reeleição em Curitiba (PR), Lula criticou abertamente as metas fiscais. Na ocasião, o petista afirmou: “É preciso acabar com essa babaquice de fazer superávit primário, de ter controle fiscal”. Essa declaração voltou a ecoar na Faria Lima no momento em que o mercado checou a lista de convidados para o encontro promovido pelo presidente para tratar de ajustes fiscais.

Como a escolha dos economistas reforça o ceticismo?

A composição da reunião de diagnóstico orçamentário foi vista pelo mercado como uma reafirmação da aversão a limites de gastos. Na avaliação dos investidores, ao selecionar pareceres que apoiam a resistência a cortes e ao superávit, o presidente reforça as dúvidas sobre a implementação efetiva de medidas de ajuste. Assim, a distância entre as falas recentes e as escolhas operacionais mantém o ambiente de alerta no setor econômico.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.