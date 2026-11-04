ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Por que o mercado comemora a vitória dos democratas sobre Trump nos EUA

Para os investidores, os democratas podem conter os arroubos de Trump e trazer mais estabilidade global ao conquistar a maioria no Congresso

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 11h39
Eleitor vota no último dia de votação antecipada para as eleições de meio de mandato em Greensboro, Carolina do Norte, EUA, em 31 de outubro de 2026.
Eleitor vota no último dia de votação antecipada para as eleições de meio de mandato em Greensboro, Carolina do Norte, EUA, em 31 de outubro de 2026. (Al Drago/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que o mercado comemora a vitória dos democratas sobre Trump nos EUA Priorize VEJA no Google

A expressiva vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos gerou uma onda de otimismo no mercado nesta quarta-feira 4. Enquanto as principais bolsas de valores do mundo operam em alta, os juros futuros no mercado americano recuam. Segundo os analistas, tais reações representam a expectativa dos investidores de que, ao conquistar a maioria dos assentos no Senado e na Câmara, o Partido Democrata será capaz de conter o presidente republicano Donald Trump nos dois anos de governo que ainda lhe restam. “A perspectiva de um governo dividido no Congresso americano foi recebida de forma otimista pelos agentes financeiros”, afirma Rebecca Nossig, estrategista de ações da corretora Nomad. “Esse desenho político reduz as chances de mudanças econômicas bruscas e traz uma maior previsibilidade global.”

Previsibilidade é algo que soa como música aos ouvidos dos investidores, após dois anos de ações erráticas e intempestivas de Trump que causaram grande turbulência no cenário global, tais como o tarifaço imposto a praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos e a guerra contra o Irã, que catapultou o barril de petróleo para mais de 100 dólares.

O avanço democrata deve contribuir também, segundo os analistas, para melhorar a própria economia americana. É verdade que o mercado de trabalho americano continua sólido e o crescimento anualizado de 3,4% do produto interno bruto no terceiro trimestre ficou acima do esperado, mas a expansão do rombo fiscal e da dívida pública preocupam os investidores. Agora, espera-se que os democratas imponham freios à gastança de Trump. “A nova composição legislativa pode limitar cortes de impostos e gastos do governo, reduzindo preocupações com o endividamento federal”, afirmou a Ágora em relatório enviado aos clientes nesta manhã.

O resultado final das eleições pode consolidar o otimismo do mercado. Isto, porque a vitória democrata já era amplamente esperada pelos analistas e boa parte dela já estava precificada nos ativos de renda fixa e de renda variável. Se superar as projeções de assentos no Senado e na Câmara, porém, o Partido Democrata pode ter mais poder de barganha que o esperado pelos observadores, o que reforçaria seu papel de contrapeso aos arroubos de Trump. “Para os mercados, o principal será a diferença entre o resultado e o cenário já incorporado aos preços”, afirma o BTG Pactual em relatório publicado hoje cedo.

Siga
Continua após a publicidade

Por volta das 11h20 (horário de Brasília), os democratas haviam conquistado 54 assentos no Senado – um avanço de sete lugares sobre a situação anterior à eleição -, e 228 cadeiras na Câmara – 25 a mais que antes da eleição. O partido também aumentou em cinco o número de governadores, somando agora 28.

Os resultados contribuíram para que uma alta generalizada das bolsas. Em Xangai, a alta foi de 1,67%. Na Europa, onde os mercado se preparam para fechar o dia, o Índice DAX da Bolsa de Frankfurt subia 1,91%; o CAC 40, da Bolsa de Paris, avançava 2,12%; e o FTSE 100, da Bolsa de Londres, 1,79%. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e a Nasdaq se valorizavam respectivamente 0,36% e 0,83%. Já o índice Dow Jones recuava 0,38%.

Continua após a publicidade

Por volta das 11h30, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, avançava 1,08% para 167 323 pontos. Para os analistas, isso mostra que o Brasil também foi contagiado pelo otimismo internacional, pois o outro possível gatilho para uma alta não está no radar dos investidores. Trata-se de uma eventual queda da taxa básica de juro, a Selic, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), cuja decisão será anunciada hoje após o fechamento dos mercados.

Os investidores atribuem mais de 70% de probabilidade de o Copom manter a Selic em 13,75% ao ano, diante da falta de sinais claros de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotará um ajuste fiscal crível em seu quarto mandato, após permitir que a dívida pública saltasse de 72% do PIB para 83% de 2023 a 2026.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Bolsa de Valores
Donald Trump
Eleições nos Estados Unidos
Estados Unidos
Governo Lula
Ibovespa
Luiz Inácio Lula da Silva
Selic
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).