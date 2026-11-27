A indicação de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027 pode abrir caminho para uma mudança mais significativa na condução da política fiscal, mas ainda não é suficiente para afastar as preocupações com a trajetória da dívida pública brasileira. Essa é a avaliação do JPMorgan, que mantém uma visão cautelosa sobre a capacidade do governo de promover um ajuste estrutural nas contas públicas.

Em relatório divulgado nesta quinta-feira, 26, o banco destaca o histórico de declarações de Trabuco sobre as contas públicas. Em artigos de opinião e manifestações públicas, o executivo defendeu maior controle dos gastos, redução de benefícios fiscais e diminuição de despesas, além de apontar a necessidade de reformas para enfrentar o déficit previdenciário e a rigidez do orçamento.

O JPMorgan lembra que Trabuco também já criticou a combinação de estímulos fiscais com uma política monetária restritiva, argumentando que juros elevados são prejudiciais tanto ao setor público quanto ao privado. Para o banqueiro, a falta de coordenação entre as políticas fiscal e monetária contribui para a manutenção de taxas de juros elevadas.

O histórico de declarações do executivo reforça a possibilidade de uma mudança na condução das contas públicas. Segundo os analistas, a chegada de uma figura de fora do Ministério da Fazenda aumenta as chances de uma mudança mais profunda na estratégia fiscal ao longo do tempo.

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Apesar da perspectiva, o banco recomenda cautela. O cenário-base para o próximo mandato de Lula continua sendo de uma política fiscal apoiada em medidas incrementais, voltadas a produzir resultados no curto prazo, mas insuficientes para estabilizar a dívida pública.

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“A estratégia fiscal continuará sendo testada por três condições: necessidade de financiamento, condições globais mais restritivas e uma economia em desaceleração; além das restrições políticas, incluindo resistência do Congresso, que historicamente limitaram a extensão dos ajustes”, dizem Vinicius Moreira, Laura Karpuska e Gustavo Ribeiro, que assinam o relatório do JPMorgan.

A indicação de Trabuco, portanto, pode representar uma mudança de perspectiva na condução econômica, mas não elimina os desafios fiscais que o governo terá de enfrentar. Para o banco, a expectativa de uma estratégia diferente ainda precisará se traduzir em medidas concretas para reverter a trajetória da dívida.