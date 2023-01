Por que o FMI vê o Brasil em crescimento, mas em ritmo menor que o global

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima a perspectiva de crescimento do Brasil. Segundo o relatório World Economic Outlook (WEO), divulgado na noite de segunda-feira, a economia aqui deve crescer 1,2%, aumento de 0,2 ponto percentual em relação a projeção feita em outubro. Apesar disso, a projeção da economia brasileira é mais baixa que a média mundial, de 2,9% e dos países emergentes, de 4%.

O fundo destacou um “suporte fiscal” maior do que o esperado no país para justificar a revisão para cima do PIB brasileiro. Em 2022, o governo de Jair Bolsonaro adotou medidas de incentivo fiscal, como a redução da alíquota de ICMS sobre combustíveis, energia e telecomunicações, além de corte de impostos federais, o que ajudou o consumo. No início deste ano, o governo de Lula renovou até fevereiro desoneração de tributos federais sobre a gasolina e até o final deste ano a taxação sobre diesel e gás. O novo governo também conseguiu a aprovação da PEC de Transição, que abriu espaço no teto de gastos para, entre outras medidas, estender o pagamento do Bolsa Família em 600 reais. A projeção do FMI é superior a do mercado financeiro brasileiro. Segundo o Boletim Focus desta semana, os analistas estima que o PIB avance 0,8% neste ano.

Além do “suporte fiscal”, o FMI destaca uma resiliência inesperada na demanda doméstica, crescimento maior do que o esperado nos principais parceiros comerciais, condições que também elevam a projeção da economia do México, que teve crescimento previsto de 1,7%, 0,5 ponto acima.

Apesar da revisão de Brasil e México, o FMI destaca que a economia da América Latina deve crescer menos. Segundo o fundo, o principal ponto para o crescimento mais lento que as outras regiões são os preços mais baixos de commodities.

Inflação