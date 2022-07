Por que o euro se desvaloriza enquanto o dólar sobe

Com o aperto econômico e o alarde de uma possível recessão, o euro registrou na terça-feira, 5, uma baixa histórica de duas décadas. A queda foi de aproximadamente 1,3%, atingindo 1,029 dólar e oscilando nessa faixa. Nesse ritmo, com as sucessivas pressões, o euro se aproxima da maior desvalorização frente ao dólar, desde 1999, com a introdução da moeda pelos estados-membros da União Europeia. Na comparação com o real, o euro é negociado na casa dos 5,52 reais enquanto o dólar era vendido a 5,38 reais, por volta das 11h50 desta terça-feira, 5.

O dólar sobe em resposta à política monetária mais agressiva do Federal Reserve (Fed), o banco central americano. Para combater a inflação de 8,6% nos EUA, a taxa básica de juros no país teve uma rápida alta histórica, para a faixa de 1,5% a 1,75%. “Quando o banco central dos EUA começa a subir juros, isso atrai capital para o chamado porto seguro americano, e, nesse cenário de incertezas, fica cada vez maior a chance de recessão no mundo. Afinal, muitos investidores procuram portos seguros”, avalia o economista Piter Carvalho, da Valor Investimentos.

O Índice Econômico Sentix, que mede a confiança dos investidores, coloca a zona do euro no nível mais baixo em confiança desde maio de 2020, auge da pandemia. A inflação na região — também no recorde de 8,6% em junho, na média dos 19 países — é puxada especialmente pelo preço dos combustíveis, disparado com guerra na Ucrânia.

O Banco Central Europeu (BCE) ainda não adotou a política de elevar a taxa de juros para conter a escalada de preços. Na reunião deste mês, entretanto, a intenção de aumentar os juros para esfriar a economia já foi anunciada. O BCE sinalizou como “apropriado” um aumento gradual. No entanto, os temores de uma recessão podem limitar esse movimento. “Todo o risco de uma recessão, muito maior na Europa pela dependência energética, que impacta a inflação, acaba prejudicando a moeda”, diz Carvalho