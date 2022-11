Por que o dólar caiu mais de 4% na semana após a eleição de Lula

Nesta sexta-feira, 4, o dólar encerrou em queda de 4,34%, a 5,04 reais, no primeiro fechamento da semana após a definição da eleição mais polarizada da história recente do país. A queda é considerável e representa uma sinalização importante do mercado sobre a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva: a de que ele não recebeu mal a vitória do petista. “A moeda americana manteve a trajetória que a gente vem acompanhando ao longo de 2022, que é uma tendência positiva para a bolsa e de queda para o dólar. Há ainda apostas de que ele pode romper a barreira dos cinco reais e ir para baixo”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos.

O resultado da queda do câmbio é resultado também do bom momento que o Brasil enfrenta em meio ao cenário internacional. As principais economias do mundo estão enfraquecendo diante da alta de juros, com quedas em suas bolsas de valores. Além disso, ainda que nesta sexta-feira a China tenha apresentado rumores que apontam para uma melhora de sua economia, como o arrefecimento da política de Covid zero, a situação é incerta sobre os lockdowns e o país aponta para uma desaceleração de sua economia. A Rússia, por sua vez, não se mantém atrativa devido à guerra.

Sendo assim, o Brasil se mantém entre os grandes emergentes como o país mais atrativo em termos de investimento estrangeiro. Bons indicadores como uma melhora do mercado de trabalho, expectativas melhores para o PIB, queda da inflação e o fim do ciclo de alta do juros colaboram com esse quadro. Há, ainda, ações baratas de empresas com potencial na bolsa de valores que atraem o fluxo estrangeiro. Outro fator que corroborou com a queda do dólar comercial foi a captação internacional de recursos por empresas brasileiras. Companhias como a JBS e a Suzano emitiram dívidas lá fora, o que ajuda a cotação da moeda americana, ao internalizar os recursos captados.

Risco fiscal

Apesar dos bons ventos na semana, alguns analistas acreditam que ainda é cedo para fazer projeções muito mais otimistas para o dólar. A Veedha Investimentos, por exemplo, não reviu a projeção de 5,20 reais para o dólar comercial no final do ano após o resultado das eleições. “Entendemos que algumas incertezas podem trazer o dólar para cima. Na semana que vem, por exemplo, vamos aguardar as discussões da PEC da transição. Toda vez que uma discussão fiscal é feita, o mercado acompanha com cautela e precisamos aguardar os desdobramentos”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da gestora.

