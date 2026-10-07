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Por que o diferencial da IA está cada vez mais nos dados que as empresas possuem

O tema estará entre as discussões do Zoox Data Revolution 2026, evento promovido pela Zoox em 17 de novembro, no Hotel Unique, em São Paulo

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 08h00 | Atualizado em 7 out 2026, 18h34
Mãos de uma pessoa escrevendo em um papel com gráficos e segurando um smartphone com a tela exibindo AI e What can I help you with
CONTEXTO Aplicação da IA: uso estratégico requer reunir informações sobre os clientes, regras e processos de cada empresa (Thai Liang Lim/Getty Images)
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À medida que modelos e ferramentas de inteligência artificial (IA) se tornam mais acessíveis, apenas ter acesso à tecnologia pode deixar de ser um diferencial entre as empresas. A vantagem passa a depender também da capacidade de alimentar tais ferramentas com algo que os concorrentes não necessariamente possuem: os dados, processos, regras e conhecimentos acumulados dentro de cada negócio.

A avaliação é de Bianca Perez, diretora de operações da Zoox Smart Data. Para a executiva, quando diferentes companhias passam a utilizar tecnologias semelhantes, o contexto fornecido à inteligência artificial ganha importância para transformar uma capacidade genérica em aplicações específicas para cada organização. “Quando diferentes empresas têm acesso aos mesmos modelos e ferramentas de inteligência artificial, o diferencial passa a estar no contexto que cada uma consegue oferecer à tecnologia. São os dados, os processos, as regras e o conhecimento acumulado pela organização que permitem transformar uma capacidade tecnológica genérica em uma inteligência aplicada à realidade daquele negócio”, afirma.

Na prática, empresas acumulam ao longo dos anos informações sobre clientes, operações e mercados, além de regras e experiências desenvolvidas internamente. Parte desse conhecimento, porém, pode permanecer espalhada entre sistemas e áreas ou concentrada nas pessoas que participam de determinados processos.

A inteligência artificial amplia a possibilidade de conectar essas fontes e facilitar o acesso às informações. Para isso, segundo Perez, as companhias precisam conseguir organizar e estruturar esse conteúdo de maneira que possa ser utilizado pela tecnologia e pelas diferentes áreas do negócio. “As empresas passaram anos acumulando dados, experiências e conhecimento sobre seus clientes, operações e mercados. O desafio agora é transformar isso em algo que possa ser utilizado de maneira mais ampla e inteligente”, diz. “A IA cria novas possibilidades de acesso a esse conhecimento, mas é a qualidade e o contexto das informações da própria empresa que fazem a diferença.”

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Conhecimento vira ativo para a IA

A discussão desloca parte da corrida corporativa pela inteligência artificial da escolha do modelo para a infraestrutura de informação existente dentro das próprias companhias. Quanto mais contextualizados estiverem os dados e conhecimentos utilizados, maior a possibilidade de desenvolver aplicações ligadas às características e necessidades específicas de cada negócio.

O tema estará entre as discussões do Zoox Data Revolution 2026, evento promovido pela Zoox em 17 de novembro, no Hotel Unique, em São Paulo. Em sua segunda edição, o encontro deve reunir cerca de 1 200 executivos, C-levels e lideranças empresariais para discutir a aplicação de dados e inteligência artificial no ambiente corporativo.

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A proposta desta edição é abordar a adoção da IA para além da escolha de ferramentas, incluindo os desafios para organizar informações, processos e conhecimentos internos e transformá-los em inteligência aplicada aos negócios. 

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