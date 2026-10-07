Por que o diferencial da IA está cada vez mais nos dados que as empresas possuem

À medida que modelos e ferramentas de inteligência artificial (IA) se tornam mais acessíveis, apenas ter acesso à tecnologia pode deixar de ser um diferencial entre as empresas. A vantagem passa a depender também da capacidade de alimentar tais ferramentas com algo que os concorrentes não necessariamente possuem: os dados, processos, regras e conhecimentos acumulados dentro de cada negócio.

A avaliação é de Bianca Perez, diretora de operações da Zoox Smart Data. Para a executiva, quando diferentes companhias passam a utilizar tecnologias semelhantes, o contexto fornecido à inteligência artificial ganha importância para transformar uma capacidade genérica em aplicações específicas para cada organização. “Quando diferentes empresas têm acesso aos mesmos modelos e ferramentas de inteligência artificial, o diferencial passa a estar no contexto que cada uma consegue oferecer à tecnologia. São os dados, os processos, as regras e o conhecimento acumulado pela organização que permitem transformar uma capacidade tecnológica genérica em uma inteligência aplicada à realidade daquele negócio”, afirma.

Na prática, empresas acumulam ao longo dos anos informações sobre clientes, operações e mercados, além de regras e experiências desenvolvidas internamente. Parte desse conhecimento, porém, pode permanecer espalhada entre sistemas e áreas ou concentrada nas pessoas que participam de determinados processos.

A inteligência artificial amplia a possibilidade de conectar essas fontes e facilitar o acesso às informações. Para isso, segundo Perez, as companhias precisam conseguir organizar e estruturar esse conteúdo de maneira que possa ser utilizado pela tecnologia e pelas diferentes áreas do negócio. “As empresas passaram anos acumulando dados, experiências e conhecimento sobre seus clientes, operações e mercados. O desafio agora é transformar isso em algo que possa ser utilizado de maneira mais ampla e inteligente”, diz. “A IA cria novas possibilidades de acesso a esse conhecimento, mas é a qualidade e o contexto das informações da própria empresa que fazem a diferença.”

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Conhecimento vira ativo para a IA

A discussão desloca parte da corrida corporativa pela inteligência artificial da escolha do modelo para a infraestrutura de informação existente dentro das próprias companhias. Quanto mais contextualizados estiverem os dados e conhecimentos utilizados, maior a possibilidade de desenvolver aplicações ligadas às características e necessidades específicas de cada negócio.

O tema estará entre as discussões do Zoox Data Revolution 2026, evento promovido pela Zoox em 17 de novembro, no Hotel Unique, em São Paulo. Em sua segunda edição, o encontro deve reunir cerca de 1 200 executivos, C-levels e lideranças empresariais para discutir a aplicação de dados e inteligência artificial no ambiente corporativo.

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A proposta desta edição é abordar a adoção da IA para além da escolha de ferramentas, incluindo os desafios para organizar informações, processos e conhecimentos internos e transformá-los em inteligência aplicada aos negócios.