Por que o comunicado do BC ainda não animou a bolsa

O comitê de política monetária (Copom) manteve pela segunda vez a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, trazendo um certo alívio no mercado financeiro pra um horizonte de possível afrouxamento do aperto monetário. A manutenção na taxa garante a atratividade da renda fixa e pode dar um leve fôlego para a renda variável, mas o Banco Central segue cauteloso com a inflação, por isso o investimento em renda variável ainda que menos pressionado, exige cautela.

Apesar da Selic menos pressionada com a manutenção consecutiva do atual patamar, os investimentos em renda varável ainda exigem cautela com a possibilidade de repique da inflação, que já veio maior no IPCA-15, com alta de 0,16%, acima das expectativas do mercado. Por isso, o comunicado do BC ainda não animou a bolsa. Segundo Sharau, embora o Brasil tenha iniciado o ciclo de alta nos juros antes das principais economias do mundo, o que soma positivamente para o controle inflacionário, o país também tomou outras medidas para frear os preços através de políticas de redução de impostos como o ICMS. “Essas medidas tomadas pelo Banco Central de forma combinada trouxeram seus efeitos de forma mais rápida ao nosso país, efetivamente reduzindo a inflação. Porém, a política de manutenção de preços, por ser uma forma artificial de se controlar a inflação, após sua vigência, pode causar um efeito rebote sobre a mesma, podendo fazer os preços subirem novamente, muitas vezes em ritmo maior e descontrolado, por essa razão o momento ainda é de cautela”, comenta. Além disso, a situação internacional mantém-se tensa e indefinida com grandes economias sofrendo pela recessão, guerra e inflação causada por esses choques. “O comportamento dos investidores sobre a renda variável é de cautela com início gradativo de aumento na concentração nessa classe de investimento”, diz. Mas para os investidores mais arrojados, o momento também oferece oportunidades. De acordo com a XP, o Preço/Lucro (P/L) do Ibovespa se encontra em 6,6x, um desconto significativo de 40% em relação à média dos últimos 15 anos, em que esteve no patamar de 11,2x. Ou seja, a bolsa está barata e pode oferecer bons retornos. O conselho é investir em empresas consolidadas e boas pagadoras de dividendos. Segundo levantamento da XP, nos últimos cinco anos, a maiores pagadoras de dividendos foram BasilAgro, Petrobras e Copel. As ações acumularam um retorno total anualizado ao redor de 30% nos últimos cinco anos, enquanto a taxa DI acumulada durante o mesmo período ficou em 6%.

A divulgação da ata na próxima semana é bastante aguardada e deve dar para os investidores o norte sobre os rumos da política monetária. A perspectiva de manutenção de juros em patamares elevados devido aos diversos riscos no cenário, indica que a Selic ainda deve manter a sua atratividade por um tempo prolongado. Os principais bancos e casas de análise projetam a Selic entre 11 a 11,25% no final de 2023. Apesar dessa cauda longa da renda fixa, a janela de entrada começa a se fechar. O investidor deve aproveitar a taxa no atual patamar, antes que ceda, para ter melhor rendimentos. O assessor da Lucas Sharau, da iHUB Investimentos, aponta que é interessante ao investidor considerar compor títulos prefixados e indexados à inflação em seus portfólios. Estes títulos estão atualmente com taxas elevadas, por conta do atual patamar de juros. Além do Tesouro Direto, alguns títulos bancários com esse perfil são os Certificado de Depósito Bancário (CDBs), a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), e a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), e a Letra de Câmbio.

Além de seguros, esses são os títulos de renda fixa que garantem o melhor rendimento. O rendimento real – descontado impostos e inflação – da LCI é de 7,75%, de acordo com levantamento do buscador de investimentos Yubb. Tesouro Direto e CBD também possuem bons rendimentos, mas rendem menos que as letras de crédito (LC, LCI e LCA). A poupança continua sendo o pior local para alocação, com rendimento pífio de 0,54%. No segmento de crédito privado, as Debêntures, os Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e os Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e também são atrativos, mas carregam um risco maior.