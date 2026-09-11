Por que o BTG resolveu lançar a sua maquininha de cartão na era do Pix

Em um Brasil onde, seis anos após seu lançamento, o Pix se consolidou como o meio de pagamento preferido das pessoas, desbancou o dinheiro e chegou a ser temido como um rival dos cartões, o banco BTG Pactual anuciou, nesta sexta-feira 11, o lançamento da sua primeira maquininha de pagamento para cartões, bem como a sua bandeira própria de cartão, o BTG Pay.

É um movimento que coloca oficialmente um dos maiores bancos do país no chamado mercado de adquirência. A Rede, do Itaú, a Getnet, do Santander, e a Cielo, parceiria do Bradesco com o Banco do Brasil, são outras que operam faz tempo no mundo das maquininhas

“Este é um tema que discutimos muito em nossas reuniões, e deve, de fato, haver alguma migração desse mercado (dos cartões para o Pix), mas ele não está acabando e ainda vai estar aí por um bom tempo”, disse Rogério Stallone, sócio de crédito corporativo e um dos chefes do BTG Pactual Empresas, braço lançado em 2019 pelo banco para atender os pequenos e médios negócios. Os executivos do BTG Pactual Empresas falaram a jornalistas em uma coletiva nesta manhã para detalhar os novos serviços.

Ter a própria maquininha, de acordo com o que explicam os executivos, é uma estratégia que faz sentido, mesmo com os pagamentos físicos passando por reformulação estruturais, porque o novo aparelho para cartão do BTG é só um pedaço de uma plataforma maior de produtos e serviços que está sendo lançada para empresas, abarcada toda ela sob o mesmo guarda-chuva da nova marca BTG Pay.

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Cartão de crédito no lugar de duplicatas

A maquininha para transações físicas, voltada principalmente para o varejo, seu mais tradicional usuário, é só um pedaço do negócio. Ela chega aceitando todas as bandeiras e tipos de cartão, incluindo os de benefícios, como vale refeição ou alimentação.

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Mas é em outro lado que está um dos grandes novos filões: a criação de um novo tipo de cartão de crédito corporativo, carregando a nova bandeira BTG Pay, voltado para o pagamento entre empresas e fornecedores.

A ideia é que ele seja usado para operações entre empresas que, hoje, são feitas por meio de processos tradicionais como duplicatas, boletos ou transferências diretas, como o próprio Pix, e muitas vezes dependem de prazos negociados com os fornecedores ou, ainda, da tomada de crédito junto aos bancos para fazer os pagamentos antes de as receitas chegarem.

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As duplicatas e as transferências estão entre os principais recursos usados hoje pelas empresas para pagar as compras que fazem no seu dia a dia para alimentar os negócios. Elas podem ir desde um novo carregamento de bebidas para uma padaria até um novo trator ou uma máquina para uma grande indústria, e são negociadas e pagas diretamente entre a empresa compradora e o fornecedor.

A ideia do BTG é que, com o cartão de crédito do BTG Pay, esse pagamento possa ser feito por cartão. Entre as grandes diferenças em relação aos pagaments tradicionais, está o fato de que, com o cartão, a transação já vem com o crédito aprovado pelo BTG, que é o limite do cartão. “Como em qualquer cartão, esse limite será decidido cliente a cliente, e pode ir de 10.000 reais até alguns bilhões de reais, para o caso de uma empresa grande”, disse Stallone.

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O sistema também permite uma funcionalidade inédita: as datas de vencimento do pagamento poderão ser ajustadas a cada operação, de acordo com o que for decidido entre as empresas compradora e vendedora. É uma funcionalidade de programação que vem também na nova maquininha do BTG.

A princípio, o cartão coporativo só é aceito nas maquininhas do próprio BTG – embora as maquininhas aceitem normalmente outros cartões. As trasações também só podem ser feitas entre empresas que tenham o cartão. Ele pode ser contratado por qualquer tipo ou porte de empresa, mas é necessário que ela seja cliente do BTG.