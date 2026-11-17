Em outubro de 2024, a Moody’s se juntou às demais grandes agências de classificação de risco e também anunciou a elevação da nota de crédito do Brasil, de Ba2 para Ba1 pela escala da agência, e com a perspectiva positiva – uma sinalização das casas de análise de que o próximo ajuste mais provável era o de um novo aumento na classficação. Com isso, o país passou a ficar a apenas um degrau da nota que o coloca para dentro do chamado grau de investimento, selo que chegou a ganahr em 2008, mas perdeu em 2015.

O passo seguinte, porém, foi diferente do planejado. Poucos meses depois, em maio de 2025, a Moody’s retirou aquela perspectiva positiva da nota e rebaixou para estável, num recado de que estava recuando da possibilidade de voltar a subir sua nota tão cedo. Desde então, nada mais mudou na nota da agência para o Brasil – já num sinal de que o país parou de evoluir.

E, de acordo com William Foster, vice-presidente sênior da Moody’s e um dos responsáveis pelas análises de crédito soberano, há poucas perspectivas de que essa avaliação volte a se a mexer enquanto – o que significa também que, por ora, a retomada do grau de investimento não está à vista no horizonte.

“A perspectiva estável da nota já indica que uma mudança imediata é improvável”, disse ele em entrevista a VEJA. “Qualquer possível mudança provavelmente viria antes por meio de uma alteração nessa perspectiva, e não imediatamente na nota em si.”

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Entre os principais fatores que impulsionariam essa melhora, Foster menciona a necessidade de o Brasil fazer revisões estruturais no seu engessamento de gastos para que volte a ter melhores condições de investimento e também alguma perspectiva de redução da dívida pública, o que, neste mais de um ano em que a nota está parado, não parece ter acontecido.

Veja a seguir os principais trechos da entrevista.

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Em 2024, a Moody’s elevou a nota do Brasil, mas, pouco depois, em 2025, revisou a perspectiva de positiva para neutra. O que mudou, ou não mudou, na economia e no perfil de crédito do país desde então?

A mudança na perspectiva de positiva para estável refletiu uma redução na nossa percepção de que a nota de crédito pudesse subir. Essa avaliação é resultado da deterioração pronunciada da capacidade do Brasil de pagar a sua dívida, além de um progresso mais lento do que o esperado no enfrentamento da rigidez dos gastos e na construção de credibilidade em torno da política fiscal, mesmo que as metas de resultado primário tenham sido cumpridas. Os desafios fiscais persistem. Nós fazemos revisões das avaliações a cada seis meses, mas, no caso do Brasil, elas não resultaram em nenhuma ação de rating, o que significa que a nota e a perspectiva atuais continuam adequadas.

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O que joga a favor do país e o que pesa contra a situação de crédito do Brasil para que ele fique parado na nota em que está?

Do lado positivo, há o fato de que o Brasil tem uma economia grande, diversificada e com exposição baixa a choques externos. De outro lado, porém, ele sofre com sérias restrições por conta das despesas elevadas que tem com juros, com a rigidez dos gastos de seu orçamento e uma dívida pública crescente. As reformas econômicas estruturais implementadas por sucessivos governos nos últimos anos fortaleceram o investimento e as perspectivas de crescimento, mas, por outro lado, vemos as pressões causadas pela polarização política da sociedade como uma restrição à formulação de políticas, porque elas limitam os esforços para uma reforma fiscal.

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O que é necessário para que a nota do Brasil seja elevada novamente e recupere o grau de investimento?

A nota soberana do Brasil poderia ser elevada se surgir um consenso entre o Executivo e o Congresso para avançar em reformas mais profundas dos gastos. Por exemplo, medidas que reduzam a vinculação de receitas, a indexação de benefícios sociais ao salário mínimo, ou uma reforma dos benefícios previdenciários seriam capazes de abrir mais espaço fiscal para o governo, o que melhoraria o perfil de crédito. De forma mais ampla, reformas macroeconômicas que aprimorem a política monetária, criando condições para que os aumentos na taxa de juros tenham uma transmissão mais eficaz para a economia, também contribuiriam para reduzir a vulnerabilidade do Brasil nos momentos de aperto monetário e juros altos.

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Qual poderia ser o próximo passo em uma revisão da nota ou da perspectiva do Brasil, e o que seria mais provável: uma elevação ou um rebaixamento?

Buscamos fazer uma grande revisão de cada país pelo menos a cada dois anos. Nossa última ação de rating sobre o Brasil foi aquela feita em maio do ano passado. A perspectiva estável que demos para a nota naquela ocasião já indica que uma mudança imediata é improvável. Qualquer possível mudança provavelmente viria antes por meio de uma alteração nessa perspectiva, e não imediatamente na nota em si. Como falei, um comprometimento maior do país com uma reestruturação fiscal poderia levar a essa melhora. Por outro lado, a avaliação pode piorar se o governo não conseguir implementar medidas que ajudem a desacelerar a deterioração da capacidade de pagamento da dívida e da solidez fiscal em geral, enfraquecendo ainda mais a confiança dos investidores.