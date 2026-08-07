ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Por que o Bradesco acha que o BC está muito rigoroso e poderia cortar mais os juros

Selic está atualmente em 14%, banco mais um corte, mas acredita que haveria espaço para mais três

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 13h18 | Atualizado em 7 ago 2026, 13h43
Sede do Banco Central: a queda da Selic em 2026 não reduzirá a atratividade dos papéis do Tesouro Direto
Sede do Banco Central: a queda da Selic em 2026 não reduzirá a atratividade dos papéis do Tesouro Direto (Raphael Ribeiro/BCB/.)
Continua após publicidade
Por que o Bradesco acha que o BC está muito rigoroso e poderia cortar mais os juros Priorizar nos meus resultados Google

Para a equipe de análises econômicas do banco Bradesco, há diversos fatores que poderiam permitir o Banco Central a baixar mais a Selic, a taxa básica de juros, do que a autarquia vem dando sinais de que deve fazer.

Isto porque a inflação, que está alta e fora da meta atualmente, está em grande parte influenciada por choques de preços que aconteceram neste ano, em especial aqueles ligados à guerra entre Estados Unidos e Irã, iniciada no começo do ano. Esses impactos, portanto, tendem a ser passageiros, enquanto a economia já dá sinais de desaceleração que, em paralelo, ajudam os preços a perder forças.

“O câmbio tem fundamentos para continuar estável perto de R$ 5, a economia perde tração, o choque de preço do petróleo não foi tão persistente quanto se imaginou inicialmente e a inflação começa a ceder”, diz o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, que falou a jornalistas na manhã desta sexta-feira, 7, para apresentar as projeções do banco para o cenário econômico brasileiro.

Na última quarta-feira, 5, o Comitê de Política Monetária (Copom) Banco Central anunciou um novo corte da Selic, de 14,25% para 14% ao ano, mas apontou para uma piora nas pressões inflacionários e não quis se comprometer com novos cortes à frente.

Siga
Continua após a publicidade

A nova projeção do Bradesco para a Selic ao fim de 2026, divulgada no relatório desta sexta-feira, é de 13,75%, ou seja, comporta mais um corte de 0,25 ponto na próxima reunião, em setembro, para depois parar. De acordo com Honorato, contudo, haveria espaço para que isso caísse ainda até os 13,25%, ou seja, dois cortes a mais de 0,25 ponto até dezembro.

“A nossa projeção interna para a Selic estava em 13,25%, mas, depois que vimos o comunicado do Copom na quarta-feira, resolvemos deixar em 13,75%”, diz o economista. “O Copom foi muito conservador, acho que ele próprio não quer cortar muito mais, e, como já não estávamos totalmente seguros, achamos melhor segurar a nossa projeção e  esperar um pouco mais para ver como as coisas podem se desdobrar.” Mas o viés, de acordo com ele, é de baixa. “Há o risco de a Selic ser menor do que a projeção.”

Continua após a publicidade

O Bradesco acredita que o dólar deve continuar flutuando na casa de 5 a 5,29 reais, ajudado pelo cenário externo e pelas exportações, e, por conta disso, o banco reduziu sua projeção de inflação de 5,20% para 5% ao fim de 2026.

É um número que estoura o teto da meta, que é de inflação de 3% com uma margem de tolerância de até 4,5%, mas em grande parte por conta de efeitos, de acordo com Honorato, ligados aos choque da guerra, que são temporários.

Continua após a publicidade

Como o Brasil já partiu de um patamar de juros muito alto, de 15%, ainda há margem para cortar sem que, ainda assim, a política monetária deixe de ser combativa com aumentos de preços. O PIB também deve ser mais fraco: a projeção para 2026 foi reduzida de 2% para 1,9%.

“No início da guerra do Irã, com as restrições na oferta de petróleo, imaginava-se que o preço do barril devia chegar nos 120 dólares e ficar, mas ele já está em 80 dólares”, diz Honorato. “O mundo buscou alternativas e se adaptou. O pior já passou.”

Publicidade
TAGS:
Banco Central
Inflação
Juros
Selic
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).