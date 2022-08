Por que o 7 de setembro será importante para Apple este ano

O dia 7 de setembro de 2022 é tratado como uma data especial para a gigante de tecnologia Apple. A quarta-feira, tão simbólica no Brasil — em especial no ano do bicentenário da independência e às vésperas das eleições — será marcante para big tech este ano e nada tem a ver com o significado brasileiro. A companhia deve realizar nesta data o evento de lançamento da linha iPhone 14, afirma a agência Bloomberg.

A Apple está atualizando o produto que gera mais da metade de suas vendas em um momento precário para a indústria. As vendas de smartphones começaram a diminuir à medida que os consumidores lidam com inflação alta e instabilidade econômica em todo mundo. Apesar disso, a gigante parece estar se saindo melhor do que seus pares: o iPhone registrou crescimento de vendas no último trimestre e a a empresa sinalizou aos fornecedores que não prevê uma queda na demanda.

A empresa com sede em Cupertino, Califórnia, normalmente anuncia outros produtos ao lado do iPhone, incluindo novas versões de Apple Watches. Normalmente, após a realização do evento de lançamento, os iPhones chegam às lojas na semana seguinte e é esperado o mesmo padrão para este ano. Alguns funcionários de lojas de varejo foram instruídos a se prepararem para um grande lançamento de novos produtos em 16 de setembro.

Na tarde desta quarta-feira, 17, as ações da Apple avançavam cerca de 1%, para 174,54 dólares.