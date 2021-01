Por que novos recordes das big techs podem ser mais raros em 2021

Apesar das subidas e descidas agudas das bolsas em 2020, ele foi um ano bem promissor para quem soube surfar nas grandes ondas do mercado financeiro americano. A bonança foi tanta que entre os investimentos brasileiros que mais tiveram lucro estão justamente os atrelados às empresas de lá. Depois dos cerca de 3 trilhões de dólares injetados na economia americana pelo governo, os principais índices de Nova York encerraram o ano em patamares recordes, com o S&P 500 em alta de 16% e a Nasdaq, a bolsa de tecnologia, em surpreendentes 43%.

Após desse rali impulsionado pelo excesso de liquidez na pandemia e pelo “fique em casa”, uma dúvida de milhões de dólares intriga os investidores nesse começo de ano: será que as empresas de tecnologia terão fôlego para bater novos recordes em 2021? Com a vacina, o horizonte se mostra menos favorável para essas companhias e muitas gestoras e corretoras já mudaram as recomendações de suas carteiras baseadas no “rotation”, o movimento de rotação do mercado que se iniciou no último trimestre de 2020, com as notícias sobre o avanço das vacinas.

Para muitos investidores, os setores de aviação, petróleo, serviços e entretenimento, os mais impactados pela pandemia, têm mais chances de se recuperar em 2021. Um estudo exclusivo da Avenue a qual VEJA teve acesso mostra, por exemplo, que as ações da Royal Caribbean tiveram um ganho de 9,2% no quarto trimestre, mas enceraram o ano em queda de 47,1%. Já a Boeing, empresa com pior desempenho entre as 30 ações do Dow Jones, subiu 33% no último trimestre e no ano acumulou queda de 33,4%. “Nós vemos esse movimento cada vez mais forte, ainda que ele demore para acontecer. Para médio prazo em 2021, com a vacinação ao redor do Globo e a reabertura das economias, os setores muito afetados pela Covid-19 podem se beneficiar”, diz William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue.

E como é esperado em um movimento de rotação, as ações que subiram muito em 2020 podem cair ou desacelerar em 2021, como das empresas Tesla, Moderna, Peloton e Zoom. “Para atender a sua expectativa de preço, a Tesla, que é uma excelente empresa, precisa atingir todas as metas nos próximos quatro anos e sabemos que isso não é tão simples de acontecer, imprevistos acontecem. Já a Moderna entra no desenvolvimento de outras drogas e terapias, o que leva mais tempo para acontecer”, diz Castro Alves.

Outro ponto que a empresa chama atenção é que empresas como Apple, Amazon e a Microsoft bateram recordes em 2 de setembro, enquanto o Facebook e a Netflix os atingiram em julho e agosto, e desde então “nenhum chegou perto de atingir novos máximos”, disse em relatório. Apesar das incertezas, as apostas continuam e quem souber identificar as novas oportunidades, com olhar atento ao potencial das empresas, certamente comemorará novos lucros.