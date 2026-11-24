O novo plano de negócios da Petrobras, que prevê investimentos de 122 bilhões de dólares entre 2027 e 2031, deverá reduzir a dependência brasileira de diesel importado, mas dificilmente será suficiente, por si só, para eliminá-la. Uma análise do Radar Econômico sobre os investimentos anunciados pela estatal mostra que parte substancial da expansão anunciada na capacidade de produção do combustível corresponde à modernização de instalações existentes.

A Petrobras prevê incorporar 293 mil barris diários à sua capacidade de produção de diesel S-10 nos próximos cinco anos. Desse montante, entretanto, apenas 154 mil barris representam nova capacidade industrial. Os outros 139 mil correspondem à conversão de instalações existentes para a produção de diesel com menor teor de enxofre.

A capacidade adicional equivale a aproximadamente 8,9 bilhões de litros por ano, considerando a utilização integral das instalações. Para efeito de comparação, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, o Brasil registrou importações líquidas de 16,3 bilhões de litros de diesel em 2025, volume equivalente a 27,3% da demanda doméstica.

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Ou seja, a expansão efetiva da capacidade prevista no novo plano corresponde a pouco mais da metade do volume líquido importado pelo país em 2025. A comparação não considera os investimentos entregues em 2026, eventuais ganhos de produtividade, novos projetos de outros produtores ou mudanças na composição dos combustíveis.

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Outro obstáculo à autossuficiência é o crescimento do consumo. Estudo divulgado neste mês pela Empresa de Pesquisa Energética, anterior ao novo plano da Petrobras, projeta uma expansão de 19% na demanda brasileira por diesel A entre 2026 e 2036, enquanto a produção doméstica deverá crescer 13%.

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A redução da dependência externa representa um avanço importante para a segurança energética brasileira. Mas os investimentos anunciados pela Petrobras não permitem concluir que o país deixará de depender das importações e, consequentemente, da volatilidade internacional dos combustíveis.