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Por que não se animar com a Petrobras após lucro e dividendos robustos no 2º tri?

Cenário e eleitoral e incerteza sobre futura distribuição de dividendos são sinais de alerta

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 10h05
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro
A Petrobras entregou forte crescimento de receita, lucro e geração de caixa (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Por que não se animar com a Petrobras após lucro e dividendos robustos no 2º tri? Priorizar nos meus resultados Google

As ações da Petrobras (PETR4) avançam nesta sexta-feira, 7, após a companhia reportar um lucro líquido acima das expectativas do mercado. A estatal também anunciou o pagamento de 17,4 bilhões de reais em proventos, mas analistas alertam que o cenário para o segundo semestre pode ser menos favorável do que o observado no último balanço.

Por volta das 10h, as ações da Petrobras subiam 2,02%, cotadas a 42,91 reais. Na noite de quinta-feira, a companhia divulgou lucro líquido de 85 bilhões de reais no primeiro semestre de 2026, alta de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. Considerando apenas o segundo trimestre, o lucro atingiu 52,4 bilhões de reais, crescimento de 97% na comparação anual.

Em dólares, a estatal registrou lucro líquido de 10,4 bilhões no segundo trimestre de 2026, acima do consenso de mercado compilado pelo BTG Pactual, que projetava 7 bilhões de dólares.

Para os analistas do Safra, o balanço da Petrobras foi “excepcional”. Na avaliação da equipe, a companhia entregou forte crescimento de receita, lucro e geração de caixa, beneficiada pela valorização do petróleo e por um desempenho operacional acima das expectativas.

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O banco destaca que o trimestre foi marcado pelo aumento da produção, pelo início das operações de uma nova plataforma na Bacia de Santos, por taxas recordes de utilização das refinarias e pelo crescimento dos volumes e das receitas de exportação.

“A companhia continuou sendo beneficiada pelos ganhos com estoques, pelo aumento das exportações e pela maior participação de derivados produzidos internamente, impulsionada pela utilização recorde das refinarias, de 101%”, afirmam Conrado Vegner e Vinícius Andrade, que assinam o relatório do Safra.

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Tese de dividendos da Petrobras continua atrativa?

A Petrobras anunciou o pagamento de 17,4 bilhões de reais em dividendos referentes ao resultado do segundo trimestre de 2026. A Genial Investimentos recebeu o anúncio de forma positiva. Segundo a corretora, a tese de investimento da companhia continua sustentada por ativos de alta produtividade, especialmente no pré-sal, e por uma carteira de projetos capaz de manter a produção elevada nos próximos anos. Ainda assim, a recomendação vem acompanhada de ressalvas.

Na avaliação da Genial, a principal dúvida não está na capacidade operacional da Petrobras, mas na qualidade da alocação de capital. Com o petróleo acima de 100 dólares por barril e o endividamento em trajetória de queda, a corretora entende que a companhia possui espaço para remunerar melhor os acionistas sem comprometer seu plano de investimentos.

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“Seguimos vendo a Petrobras como uma tese operacionalmente sólida, mas cuja precificação dependerá da continuidade da execução e, sobretudo, de uma política de retorno de capital compatível com a magnitude da geração de caixa”, afirma Vitor Sousa, analista da Genial. A recomendação da corretora é de manutenção das ações, sem indicação de novas compras.

Já os analistas do Bradesco BBI e da Ágora Investimentos avaliam que, apesar do forte resultado e da perspectiva de um rendimento em dividendos (dividend yield) próximo de 10% ao ano, existem fatores que recomendam cautela para o segundo semestre.

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“Enxergamos riscos de queda para os preços do petróleo, incertezas em relação aos investimentos da companhia e maior volatilidade em razão do período eleitoral. Esses três fatores limitam o potencial de valorização das ações no momento”, afirmam Vicente Falanga, do Bradesco BBI, e Ricardo França, da Ágora Investimentos.

Em resumo, os analistas avaliaram o balanço da Petrobras de forma amplamente positiva, impulsionado pelo forte desempenho operacional e pela elevada geração de caixa. No entanto, os riscos relacionados ao preço do petróleo, às decisões de investimento da companhia e ao ambiente eleitoral tornam o cenário para o segundo semestre mais incerto e reforçam a necessidade de cautela por parte dos investidores.

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