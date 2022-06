Por que Musk tem vários motivos para desistir do Twitter

O empresário e bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, pode estar prestes a desistir da compra do Twitter. O motivo seria a falta de dados sobre contas falsas na rede social, informação requerida por Musk que ele alega que ainda não foi fornecida pela rede social, afirma o jornal The Wall Street Journal. Porém, com as críticas sobre a aquisição e a queda das ações da Tesla para patamares alarmantes, o bilionário acumula outros motivos para voltar atrás no negócio.

No acumulado do ano até maio, as ações da Tesla somam perdas de mais de 38%. No mês de maio, as ações desvalorizaram mais de 18%, um patamar nunca antes observado na empresa de carros elétricos do bilionário. As perdas se acentuaram após o anúncio de aquisição da rede social, que passou a ser visto negativamente pelo mercado tanto pelos resultados financeiros ruins da plataforma quanto pelo uso político que Musk poderia dar ao Twitter. Além disso, o negócio não possui nenhuma complementariedade com a Tesla ou outros empreendimentos de Musk, o que também acendeu o sinal de alerta do mercado na divisão de tempo de Musk e, consequentemente, o desempenho dos negócios daqui pra frente.

No mês passado, a Hindenburg Research, empresa americana de investimentos, avaliou que Musk poderia tranquilamente reduzir a oferta de 44 bilhões de dólares. Na época, a tese de que Musk poderia reprecificar a oferta estava apoiada no derretimento dos papéis de tecnologia nos últimos meses em decorrência da elevação dos juros americanos, e no resultado trimestral fraco do Twitter. A volatilidade nos papéis do setor de tecnologia se deve ao início de um período contracionista na economia americana, com a política de elevação nas taxas de juros anunciadas pelo Federal Reserve (Fed), o banco central do país, para controlar a inflação que atingiu o patamar de 8%, algo não visto pelos americanos nos últimos 40 anos.

Carta

O advogado de Musk, Mike Ringler, diz em carta enviada ao diretora jurídica do Twitter, Vijaya Gadde, que os dados solicitados são de direito do empresário e, em parte, devem facilitar a transação. Musk comprou a rede social por 44 bilhões de dólares, em um acordo formalizado em abril. Além de tornar a rede uma empresa privada – sem negociações na bolsa de valores – suas ideias incluem alterar as ferramentas, como adicionar botão para edição de tuites, melhorar a concessão de perfis com verificação, e tornar a rede um local para a livre liberdade de expressão, o que também pode dar espaço para discursos de ódio. O Twitter abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), em 2013. “Espero que até meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão”, tuitou Musk poucas horas antes de a compra ser confirmada, em abril.