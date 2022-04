Por que empresários brasileiros compraram uma briga contra sites asiáticos

Um almoço organizado pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo na última semana, em Brasília, colocou vis-à-vis um grupo de empresários, congressistas e secretários da Receita Federal. No time dos empresários estavam representantes de diversos segmentos da indústria e do varejo brasileiro, em que se destacava Luciano Hang, da Havan, conhecido por ter ótimas relações com o governo federal. Em seus braços, carregavam um estudo sobre a evasão de divisas gerada pelo que chamam de “camelódromos virtuais”, os e-commerces que trabalham com a venda de produtos importados — geralmente de origem asiática. De acordo com a Receita Federal, o Brasil recebe diariamente mais de meio milhão de encomendas internacionais comercializadas por estas plataformas, com taxas de crescimento superiores a 150% ao ano.

O grupo alega que a concorrência dessas plataformas no ambiente virtual é desleal. Sites de venda como AliExpress, Wish, Shein, Shopee, que avançam rapidamente no Brasil, e até o Mercado Livre estão na mira. A denúncia é de que esses e-commerces se beneficiam da ausência de tributação em compras feitas por pessoas físicas de valor de até 50 dólares, além do subfaturamento de produtos que excedam esse valor. Segundo o estudo, apenas em impostos, os “contrabandistas digitais”, como são denominados pelos varejistas nacionais, farão com que o Brasil deixe de arrecadar mais de 60 bilhões de reais em 2022. A Receita Federal está estudando o assunto e uma Medida Provisória sobre o tema deve ser entregue em breve.

“Hoje, produtos com valor até 50 dólares não pagam impostos. E produtos acima de 50 dólares, que deveriam pagar imposto, entram no país subfaturados. Ou seja, essas plataformas mentem o preço da importação para burlar o imposto. O meu mundo ideal chama-se ‘imposto zero pra todos’. Todos pagando zero, com liberdade econômica para todos estarem no Brasil competindo de igual para igual. E que vença o melhor”, afirma Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser, um dos principais nomes do grupo que foi a Brasília. “Se isso não for possível, que seja impostos iguais para todos.”

Segundo ele, não se trata de um pedido por “protecionismo” da cadeia nacional e, sim, que esse tipo de transação seja tributada de acordo com o mercado formal do país. “A gente acredita que é preciso haver regras iguais para todos. Não queremos que ninguém pague imposto a mais, nem a menos que os demais. Não queremos nenhuma vantagem, nenhuma proteção especial”, reitera. “O mercado formal brasileiro paga cerca de 50% de imposto sobre o preço final dos produtos de consumo. Certas plataformas se aproveitam de uma brecha na legislação que permite o envio sem tributação de presentes entre pessoas físicas, só que não são presentes entre pessoas físicas, e sim uma gigantesca e bilionária operação de venda se fingindo de presentes entre pessoas físicas. Isso é crime.”

Além da Multilaser, empresas nacionais como Havan, Magazine Luiza e Via Varejo (dona das Casas Bahia) defendem uma mudança na tributação para atacar esse tipo de operação. Entre as entidades que cobram uma mudança de postura estão a Abinee, do setor elétrico e eletrônico, a Eletros, dos fabricantes de produtos eletroeletrônicos, a Abrinq, da indústria de brinquedos, e o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV). Além de tratar sobre o tema com políticos e com a Receita Federal, representantes do varejo e da indústria nacional se reuniram com a Polícia Federal e com membros do Ministério da Economia.

Os empresários brasileiros dizem que apenas 2% dos 500 mil pacotes que chegam na fiscalização alfandegária são de fato checados. Em nota, o AliExpress diz que é um “marketplace que permite que comerciantes e compradores se conectem diretamente” e que respeita e se esforça para “cumprir com todas as regras e regulamentos aplicáveis nos mercados em que operamos. Os comerciantes que utilizam nossa plataforma são separadamente responsáveis por cumprir as leis e regulamentos aplicáveis a eles também”.

Já a Shopee, nascida em Cingapura, que já registra uma presença no mercado eletrônico brasileiro próxima a 10%, defende-se. Em nota, a empresa diz que a grande maioria dos produtos comercializados em sua plataforma é proveniente do país. “A Shopee está empenhada em ajudar as PMEs brasileiras a crescer e prosperar no mundo online por meio do nosso marketplace. Mais de 85% das vendas na nossa plataforma são de vendedores locais, incluindo pequenas e médias empresas, além de marcas. Em nossa sede em São Paulo, e ao redor do país, nossas equipes locais atendem a mais de 1 milhão de vendedores brasileiros registrados”, diz. “Estamos em conformidade com as leis e regulamentações, e também exigimos que nossos vendedores estejam em conformidade tanto com as leis do país, quanto com as nossas próprias políticas.”