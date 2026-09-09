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Economia

Por que as ações da Apple recuam após o lançamento do iPhone 18

Investidores avaliam que novidades já estavam incorporadas ao preço dos papéis e aguardam sinais sobre demanda e rentabilidade dos aparelhos

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h38 | Atualizado em 9 set 2026, 15h51
Duas mãos seguram um smartphone dobrável aberto, exibindo uma tela dividida. Na esquerda, uma mulher asiática com cabelo escuro espiando por trás de um objeto listrado. Na direita, a tela inicial do iOS com widgets de clima e mapa, e vários ícones de aplicativos
Agora, a dúvida é se os consumidores estarão dispostos a pagar mais pelos novos aparelhos. (Apple/Divulgação)
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As ações da Apple recuavam nesta quarta-feira (9), durante a apresentação de sua nova geração de iPhones. Às 14h34, no horário de Nova York, os papéis caíam 1,12% na Nasdaq, cotados a 312,67 dólares, enquanto investidores avaliavam os possíveis efeitos dos lançamentos sobre as vendas e a rentabilidade da companhia.

A queda ocorre porque boa parte das novidades já era esperada pelo mercado. A empresa apresentou o iPhone Duo, seu primeiro celular dobrável, além dos modelos iPhone 18 Pro e Pro Max. Agora, a dúvida é se os consumidores estarão dispostos a pagar mais pelos novos aparelhos.

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O iPhone 18 Pro custará a partir de 1.199 dólares nos Estados Unidos. A estratégia de concentrar os lançamentos em modelos mais caros pode elevar a receita obtida por aparelho, mas também corre o risco de reduzir o ritmo de troca dos celulares.

A Apple também anunciou o chip A20 Pro, produzido com tecnologia de 2 nanômetros e voltado ao processamento de recursos de inteligência artificial. Apesar dos avanços, as especificações técnicas ainda não respondem à principal pergunta dos investidores: qual será a procura pelos aparelhos e quanto os custos dos novos componentes afetarão as margens da companhia.

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Segundo a S&P Global Visible Alpha, a Apple deverá faturar 55,5 bilhões de dólares com o iPhone no quarto trimestre. O aparelho respondeu por quase metade da receita da empresa no período mais recente, o que torna a recepção dos novos modelos decisiva para o desempenho do negócio.

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A reação inicial da bolsa, portanto, não representa necessariamente uma rejeição aos produtos. O mercado aguardará os números da pré-venda, os prazos de entrega e as próximas projeções de rentabilidade da Apple para medir o sucesso dos lançamentos.

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