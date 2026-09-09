Por que as ações da Apple recuam após o lançamento do iPhone 18

As ações da Apple recuavam nesta quarta-feira (9), durante a apresentação de sua nova geração de iPhones. Às 14h34, no horário de Nova York, os papéis caíam 1,12% na Nasdaq, cotados a 312,67 dólares, enquanto investidores avaliavam os possíveis efeitos dos lançamentos sobre as vendas e a rentabilidade da companhia.

A queda ocorre porque boa parte das novidades já era esperada pelo mercado. A empresa apresentou o iPhone Duo, seu primeiro celular dobrável, além dos modelos iPhone 18 Pro e Pro Max. Agora, a dúvida é se os consumidores estarão dispostos a pagar mais pelos novos aparelhos.

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O iPhone 18 Pro custará a partir de 1.199 dólares nos Estados Unidos. A estratégia de concentrar os lançamentos em modelos mais caros pode elevar a receita obtida por aparelho, mas também corre o risco de reduzir o ritmo de troca dos celulares.

A Apple também anunciou o chip A20 Pro, produzido com tecnologia de 2 nanômetros e voltado ao processamento de recursos de inteligência artificial. Apesar dos avanços, as especificações técnicas ainda não respondem à principal pergunta dos investidores: qual será a procura pelos aparelhos e quanto os custos dos novos componentes afetarão as margens da companhia.

Segundo a S&P Global Visible Alpha, a Apple deverá faturar 55,5 bilhões de dólares com o iPhone no quarto trimestre. O aparelho respondeu por quase metade da receita da empresa no período mais recente, o que torna a recepção dos novos modelos decisiva para o desempenho do negócio.

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A reação inicial da bolsa, portanto, não representa necessariamente uma rejeição aos produtos. O mercado aguardará os números da pré-venda, os prazos de entrega e as próximas projeções de rentabilidade da Apple para medir o sucesso dos lançamentos.