A tentativa da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, de responsabilizar o agronegócio pelos fracos resultados da instituição aprofundou a crise enfrentada pelo banco público. Após a divulgação do balanço referente a setembro, que apontou retração de 42% no lucro acumulado, a executiva afirmou que produtores teriam decidido não quitar dívidas esperando anistias. A declaração gerou forte repercussão negativa, forçando a instituição a emitir desmentido enquanto suas ações sofriam acentuada desvalorização no mercado financeiro.

Como o mercado reagiu às explicações da presidente da instituição?

As justificativas apresentadas por Tarciana Medeiros não convenceram os analistas financeiros. No dia 12, data seguinte à divulgação das demonstrações financeiras, os papéis da estatal caíram mais de 8% na bolsa de valores, acumulando perdas de 16%. O mercado interpreta que a deterioração das contas decorre da expansão de crédito populista, e não de inadimplência induzida no agronegócio. Diante do desgaste público com o setor produtivo, a instituição apressou-se em negar que tivesse a intenção de transformar o setor em bode expiatório.

Qual é a situação do calote nos empréstimos a pessoas físicas?

Os números contábeis demonstram que os calotes aumentaram significativamente em linhas de crédito voltadas a indivíduos. A inadimplência verificada nas operações com cartão de crédito subiu de 9% para 16% entre dezembro do ano anterior e setembro. No segmento de crédito pessoal, os atrasos passaram de 7% para 9%. Segundo Marcos Lisboa, ex-secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, a estatal assumiu riscos consideravelmente maiores que os bancos privados ao conceder crédito por motivações de caráter populista impulsionadas pelo governo federal.

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O que a crise na estatal revela sobre a interferência política?

A ingerência da gestão federal reacendeu discussões sobre os limites da ingerência pública no setor bancário estatal. A ex-diretora de desestatização Maria Helena Cunha declarou que a lógica simplória de estimular o consumo por crédito fragiliza a solidez do banco, apontando a responsabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O cenário coloca em evidência como escolhas políticas na concessão de financiamentos e na manutenção de uma estrutura inchada comprometem os resultados corporativos e reacendem debates acerca da privatização de estatais.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.