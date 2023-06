Por que a reunião do Fed desta quarta é tão importante e aguardada

A tão esperada reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, está provocando um burburinho entre os traders, devido ao possível cenário de uma pausa no ciclo de aumento das taxas de juros. O índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA para o mês de maio proporcionou um alívio para os mercados, sugerindo que o Fed pode manter as taxas de juros estáveis após a reunião desta quarta-feira. O Fed já realizou pelo menos dez altas desde o ano passado, mas agora tudo indica que o banco caminha para uma pausa estratégica para avaliar os riscos.

O próprio Fed já havia indicado que adotar tal pausa é um curso prudente de ação, considerando a incerteza em relação aos efeitos retardados dos aumentos de juros já implementados e o impacto do crédito bancário cada vez mais restrito. Ambos os fatores aumentam o risco de um aperto acidentalmente excessivo.

Ainda que a inflação anual esteja registrando 4%, o dobro do objetivo do Fed, ela vem desacelerando desde março de 2021, especialmente na categoria de habitação, o que aumenta a expectativa do mercado para a trégua nos juros. Os traders acreditam que há apenas 10% de chance de o Fed aumentar as taxas, segundo mostra a ferramenta FedWatch do CME Group.

O Goldman Sachs prevê que a entidade fará uma pausa para avaliar a situação antes de considerar um novo aumento nas taxas de juros, mas acredita que ela ainda permanecerá alta até que o Fed veja uma melhora mais substancial na inflação. “O progresso em direção a um pouso suave continua no caminho certo, mas ainda há mais caminho a percorrer. O núcleo da inflação caiu menos do que esperávamos até agora, mas esperamos uma grande desaceleração ainda este ano e vemos muito menos muito menos motivo para as autoridades do Fed ficarem ansiosas do que no verão passado, porque a inflação está se normalizando e há sinais encorajadores de arrefecimento à frente”, relata o banco. O economista-chefe do Santander nos Estados Unidos, Stephen Stanley, também acredita que o Fed fará uma pausa em junho, mas retomará o aumento em julho.

O índice de preços ao produtor, que será divulgado ainda hoje, pode não influenciar a decisão do Fed na reunião de hoje, mas certamente fornecerá aos investidores uma visão mais clara se a economia dos EUA se encaminha para um cenário de “parar ou seguir” os apertos na política monetária.