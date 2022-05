Por que a retomada do emprego nos EUA deixou de ser boa nova ao investidor

Apesar da inflação e das preocupações de desaceleração econômica com o ciclo de alta de juros, a economia dos Estados Unidos continua a demonstrar forte recuperação no mercado de trabalho. O país criou 428 mil vagas de empregos não-agrícolas em abril, acima das estimativas do mercado de 400 mil, segundo o indicador de emprego dos Estados Unidos (payroll), publicado pelo Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 6.

A taxa de desemprego se manteve em 3,6%, ligeiramente maior que a expectativa do mercado, de 3,5%. Ainda assim, a taxa está no menor nível desde fevereiro de 2020. Os números do mercado de trabalho estão próximo do patamar pré-pandemia, segundo o Departamento de Trabalho. Hoje o número de desempregados é de 5,9 milhões, bem próximo do contingente de 5,7 milhões registrados antes da crise sanitária.

Apesar da boa notícia, surgem preocupações no mercado de que a forte recuperação econômica gere ainda mais pressão inflacionária. Os Estados Unidos convivem com uma inflação no patamar de 8%, um fenômeno não experimentado pelos americanos há pelo menos quatro décadas. O Federal Reserve (Fed), banco central americano, vem agindo por meio da elevação de juros para controlar a disseminação dos preços. Na quarta-feira 4, o Fed elevou a taxa básica de juros para 0,5 ponto porcentual, com intervalo entre 0,75% e 1% ao ano, no maior aumento nos últimos 22 anos, uma tentativa radical de conter a inflação histórica no país.

“Os dados do mercado de trabalho reforçam o discurso do Fed na última reunião, que enxerga um mercado de trabalho extremamente aquecido. Isso deve fazer a autoridade endurecer o combate à inflação, elevando a taxa de juros de forma acelerando, e permanecendo em patamares altos por mais tempo”, diz Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Para os investidores, o movimento é péssimo. O mercado acionário vem sofrendo bastante volatilidade com a elevação da taxa de juros. As empresas do setor de tecnologia, como as big techs, estão sendo duramente penalizadas com esse movimento. As gigantes – Apple, Microsoft, Google, Amazon e Facebook – já foram responsáveis por sustentar os ganhos das principais bolsas de Nova York, mas agora enfrentam um momento de queda livre em seus papéis, o que tem colocado o centro financeiro dos Estados Unidos em alerta, principalmente pelo enorme peso delas na composição dos principais índices do mercado.

O aumento do salário também traz preocupações. O rendimento médio do trabalhador aumentou 0,3% em relação a março e 5,5% ante abril do ano passado. “A alta dos salários traz uma expectativa de aceleração da demanda e manutenção do ambiente inflacionário. Essa cenário incentiva o processo inflacionário no país”, diz Camila Abdelmalack, economista chefe-da Veedha Investimentos. Segunda a economista, os dados mostram que a inflação do país não é uma inflação de guerra como vem sendo levantado pelo presidente Joe Biden, mas uma inflação motivada pela demanda do cidadão americano que está aquecida e em boa situação financeira.