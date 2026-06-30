Por que a Nvidia, empresa mais valiosa do mundo, desafia a cultura das Big Techs

Enquanto empresas como Google e Meta ficaram conhecidas por oferecer refeições gratuitas, academias, salas de jogos e uma série de benefícios para manter funcionários nos escritórios, a Nvidia seguiu um caminho diferente.

A fabricante de chips que se tornou protagonista da inteligência artificial construiu uma cultura baseada em austeridade, estruturas enxutas e foco quase exclusivo no trabalho.

A filosofia aparece até em detalhes do cotidiano. Nas unidades da empresa, refeições são subsidiadas, mas não gratuitas, e boa parte dos benefícios tradicionais das Big Techs simplesmente não existe.

O modelo ajuda a explicar como a Nvidia manteve uma cultura considerada disciplinada mesmo após se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo.

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Eficiência acima dos benefícios

Desde sua fundação, em 1993, a Nvidia desenvolveu uma cultura empresarial mais próxima da indústria de hardware do que das empresas tradicionais de software do Vale do Silício.

Durante décadas, fabricantes de semicondutores operaram com margens menores e ciclos de desenvolvimento longos, o que incentivou maior controle de custos.

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Essa característica permaneceu mesmo depois de a Nvidia assumir posição central na revolução da inteligência artificial e ultrapassar concorrentes em valor de mercado.

Ao contrário de antigas disputas entre gigantes da tecnologia para oferecer escritórios luxuosos, a empresa prioriza investimentos em pesquisa, engenharia e infraestrutura.

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Estrutura enxuta

A simplicidade também aparece na forma como a companhia é administrada.

Vice-presidentes viajam em classe econômica e não contam com assistentes exclusivos. A empresa mantém poucos níveis hierárquicos, o que reduz burocracia e aproxima executivos das equipes técnicas.

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O presidente-executivo Jensen Huang é conhecido por supervisionar diretamente dezenas de líderes, número muito superior ao observado em grandes empresas, onde CEOs normalmente se reportam a um grupo reduzido de executivos.

Segundo especialistas em gestão, estruturas mais horizontais aceleram a tomada de decisões e diminuem a circulação de informações entre diferentes níveis da organização.

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Trabalho acima dos privilégios

A Nvidia nunca participou da chamada “guerra dos benefícios”, comum entre empresas do Vale do Silício nas últimas duas décadas.

Em vez de transformar o escritório em um ambiente de lazer permanente, a companhia concentra esforços em criar condições para que funcionários desenvolvam projetos de longo prazo.

Nos últimos anos, outras gigantes da tecnologia também passaram a rever parte desses benefícios, pressionadas pelo aumento dos investimentos em inteligência artificial e pela necessidade de controlar despesas.

Amazon e Apple, por exemplo, também não oferecem refeições gratuitas para todos os funcionários, enquanto empresas como Google reduziram parte dos programas criados durante o auge da expansão do setor.

Cultura ajuda a enfrentar corrida da IA

A disciplina financeira ganha importância em um momento em que as maiores empresas de tecnologia destinam centenas de bilhões de dólares à construção de data centers, compra de chips e expansão da infraestrutura necessária para inteligência artificial.

Embora a Nvidia seja uma das principais beneficiadas por essa corrida, a empresa também aumentou seus investimentos para atender à demanda crescente por seus processadores.

Analistas avaliam que a combinação entre controle de custos, rapidez nas decisões e foco em engenharia ajudou a companhia a se consolidar como principal fornecedora de chips para inteligência artificial, atendendo empresas como Microsoft, Amazon, Google, Meta e OpenAI.

Modelo desafia cultura tradicional do Vale do Silício

A ascensão da Nvidia mostra que o sucesso das empresas de tecnologia não depende necessariamente dos benefícios extravagantes que marcaram o Vale do Silício nas últimas décadas.

Em vez de apostar em escritórios luxuosos e vantagens corporativas, a empresa construiu sua reputação sobre eficiência operacional, autonomia das equipes e foco em inovação.

À medida que o setor entra em uma nova fase, marcada por investimentos bilionários e maior pressão por rentabilidade, o modelo adotado pela Nvidia deixa de parecer uma exceção e passa a influenciar a forma como outras gigantes da tecnologia administram seus negócios.