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Economia

Por que a Mega-Sena faz cinco sorteios seguidos nesta semana

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta segunda-feira

Por Redação 26 out 2026, 22h42 | Atualizado em 26 out 2026, 22h43
.
Mega-Sena (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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Por que a Mega-Sena faz cinco sorteios seguidos nesta semana Priorize VEJA no Google

Desta segunda-feira (26) até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos. A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.

Nesta segunda-feira, correu o concurso 3075, mas ninguém acertou. O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 305 milhões para a nova rodada. Os números sorteados foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55. A quina teve 182 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 19.433,12. A quadra saiu para 11.018 apostas, no valor de R$ 458,57 cada.

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

Mega Semana

Segundo a Caixa, a iniciativa amplia as oportunidades de participação dos apostadores ao concentrar cinco concursos sucessivos.

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As regras para aposta e prêmios segue a mesma. Os interessados devem apostar até as 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6.

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As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking.

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Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.

(Agência Brasil)

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TAGS:
Caixa Econômica Federal
Loteria
Mega-Sena
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