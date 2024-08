Por que a fusão entre a Petz e a Cobasi anima o mercado

Após a fusão da Petz com outra do mesmo setor, a Cobasi, a declaração do CEO Sergio Zimerman ao jornal Estadão a respeito do preço atual da ação da companhia foi questionada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ao prestar esclarecimento, o CEO afirmou em entrevista ao portal e-investidor que, após a conclusão da combinação de negócios, a empresa resultante poderá alcançar um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aproximadamente três vezes maior do que o registrado pela Petz em 2023, tornando-se ainda mais competitiva, especialmente nas lojas físicas.

No ano passado, o Ebitda ajustado da Petz foi de 267 milhões de reais, enquanto o da Cobasi foi de 197 milhões de reais. É estimado que o Ebitda incremental da combinação possa chegar a 330 milhões de reais. Logo, representando aproximadamente 2,97 vezes o atingido pela Petz em 2023, o Ebitda potencial da nova empresa atingiria cerca de 794 milhões de reais, o que coloca o mercado pet em evidência.

Ações da Petz (PETZ3) saltam em 20% após fusão com Cobasi

Com o anúncio do acordo entre as empresas — que se tornarão uma só — as ações da Petz (PETZ3) registraram um disparo, com os papéis subindo quase 20%. Nesta quarta-feira, 28, por volta das 14h05, as ações avançavam 19,10%, sendo cotadas a 4,49 reais. Subiram ainda mais no fechamento do mercado no dia, se estabelecendo em 5,30 reais.